Липчане меньше других жаловались на тесноту жилья

Липецкая область оказалась на 53 месте в России по доле жалоб на стесненность жилищных условий в 2020 году – это следует из исследования аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата.

Липецкая область оказалась в группе регионов, где у жителей оказалось меньше претензий к тесноте жилища. Так, на одного жителя области в 2020 году по данным исследования приходилось 16,5 квадратных метра жилой площади. А теснотой своего жилья оказались недовольны 17,5% домохозяйств. В России на недостаток квадратных метров и стесненность жилищных условий жаловались 19,2% российских семей при том, что на одного человека приходилось 16,9 квадратных метра.

Больше всего теснотой своего жилья недовольны жители Адыгеи (32,8% семей), Северной Осетии (31,2%), Кабардино-Балкарии (29%), Карачаево-Черкесии (29%), Хакасии (28,8%), Чувашии (28%), Тывы (27,5%), Камчатского края (26,8%), Севастополя (26,5%) и Дагестана (26,1%), отмечается исследовании FinExpertiza. Меньше всего претензий к тесноте жилища зафиксировано в Ингушетии (на тесноту жаловались всего 5% семей), Брянской (5,3% семей), Рязанской (9,3%), Томской (11,9%), Ульяновской (12,3%), Вологодской (12,5%), Воронежской (12,9%), Смоленской области (13,1%), Мордовии (13,4%) и Республике Алтай (13,5%).

В большинстве недовольных регионов неудовлетворенность занимаемой площадью соответствует объективно низкой обеспеченности жильем - чем меньше средняя по региону жилплощадь на человека, тем больше семей признают себя стесненными. Однако аналитики отмечают – в 17-ти регионах жалобы на жилищную стесненность сочетались с лидерством по фактической обеспеченности квадратными метрами на человека. Эти субъекты аналитики отнесли к условной группе регионов с повышенными жилищными потребностями. При том, жители 16 регионов демонстрируют весьма скромные требования к размеру своего жилища - несмотря на то, что жилая площадь на члена семьи там ниже среднероссийской, доля жалующихся на стесненность также ниже, чем в среднем по стране. Липецкая область также вошла в группу таких регионов.

Для исследования аналитики использовали данные Росстата об удовлетворенности россиян качеством жилищных и бытовых условий, полученные в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения за 2020 год.