На исполнение аварийной заявки жителей Липецка мэрия отводит 24 часа

В течение этого времени управляющие компании и энергетики обязаны дать обратную связь заявителям и Единой диспетчерской службы.

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Сегодня глава Липецка Евгения Уваркина провела рабочее совещание в Единой диспетчерской службе, сотрудники которой принимают на себя первый удар взволнованных липчан, жалующихся на управляющие компании, ЛГЭК и «Квадру», пытающихся вызвать на дом участкового терапевта или бригаду «скорой помощи», получить консультацию о социальных пособиях и льготах.Сегодня среда — не самый пиковый день обращения жителей региона в ЕДС. По словам руководителя службы Вячеслава Пикалова, больше всего звонков – более 4,5 тысяч в сутки – тут получают в понедельник-вторник. Это связано со многими факторами – от желания некоторых начать новую жизнь с первого дня недели до накопленных за выходные проблем, как коммунальных, так и связанных с ухудшением самочувствия. А сегодня в тот момент, когда в ЕДС вошла глава Липецка, в очереди по линии соцзащиты на проводе висели три человека, в очереди по линии здравоохранения – 41. И в этот момент не было ни одного находящегося в режиме ожидания липчанина с жалобами на городскую коммуналку.В комнате для совещаний Евгения Уваркина провела почти час. Закончив общение с руководством ЕДС, глава Липецка рассказала представителям СМИ о том, что новые технические возможности этой службы позволили уменьшить время устранения любой аварийной заявки горожан в сфере получения услуг ЖКХ до 24 часов.– В прошлом году не у всех управляющих компаний были личные кабинеты в ЕДС, а в этом есть уже у всех. Это дает возможность диспетчерам службы тут же переправлять в УК жалобы липчан. На принятие заявки управляющим компаниям дается 4 часа. И еще сутки – на устранение причины обращения, – сказала Евгения Уваркина.В ЕДС добились того, что УК после устранения проблемы создает в системе учета запись об этом, а диспетчер перепроверяет эту информацию через звонок заявителю. Если же жалоба не связана с работой УК, а, например, ее причиной является ресурсоснабжающая организация, то «управляшка» возвращает такое обращение в систему с соответствующим резюме, и ЕДС перекидывает его в личный кабинет ЛГЭКа или «Квадры». И уже с энергетиков оператор ЕДС требует отчета о проделанной работе. В том случае, если УК или ресурсная организация не уложились в отведенные сроки реакции на обращение, в системе загорается красным светом и попадает уже на контроль департамента ЖКХ мэрии.– Такая система работы с обращениями липчан уже уменьшила на 30% количество жалоб по линии городского департамента ЖКХ, – сказала Евгения Уваркина.Глава Липецка говорит о том, что у органов власти в лице ЕДС появился мощный инструмент воздействия на частный бизнес, занятый в сфере ЖКХ. Появившиеся автоматические учет и контроль сделали видимой для чиновников работу УК и ресурсоснабжающих организаций. Юлить и избегать ответственности стало почти невозможно. Новая задача, которую ставит ЕДС областная администрация и муниципалитеты, - изменить существующую нормативную базу для того, чтобы все «красные» заявки липчан на УК, ЛГЭК или «Квадру» сразу бы переправлялись в Госжилинспекцию по Липецкой области для привлечения к ответственности неисполнительного бизнеса.В штате ЕДС – 48 человек. Непосредственно операторов тут – 36. Они работают по разным графикам: круглосуточно, двое суток через двое суток с 12-часовым рабочим днем и на пятидневке с восьмичасовым рабочим днем. 15 операторов обычно обслуживают звонки по линии медицины, 10 – соцзащиты. Остальные – так называемые универсалы, которые могут дать консультацию по всем вопросам, находящимся в компетенции ЕДС. Соответственно, до 40% звонков липчан связаны с вызовом бригады «скорой помощи», вызова врача на дом, записи к узким специалистам или на вакцинацию. Треть звонков – по линии соцзащиты. Остальные – по линии ЖКХ.Кстати, дозвон к соцзащите сегодня занимал 267 секунд, к медикам – 196, к управляющим компаниям – 84 секунды. Так что не спешите сдаваться – диспетчеры ответят всем.