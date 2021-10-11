В Липецке задержали полицейского по подозрению в применении силы к задержанному

Он расследовал мошенничество.

По подозрению в применении силы к подозреваемому задержан 33-летний старший уполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по городу Липецку. Следственным отделом по Левобережному округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело, сегодня в 14:15 в Левобережном суде будет решаться вопрос об избрании подозреваемому полицейскому меры пресечения на время следствия.



7 октября в ходе проверки по заявлению пенсионера о мошенничестве (мужчине за 100 000 рублей обещали поставить забор на дачном участке, но не сделали этого в срок, несмотря на предоплату), полицейский встретился у магазина СНТ «Металлург-3» с тремя мужчинами цыганской национальности, взявшимися за заказ пенсионера, но разговор с водителем чёрной «Лады Приоры» не заладился.



По словам друзей и близких полицейского (очевидно, что у второй стороны конфликта своя, иная версия случившегося), он услышал в свой адрес оскорбления, и почувствовал угрозу своей жизни и здоровью. Чтобы пресечь попытку удара, оперативник применил к собеседнику физическую силу и приёмы борьбы. Когда один из мужчин полез за чем-то похожим на оружие в карман, полицейский ударил его ногой по руке и положил его на асфальт. Тот в свою очередь сопротивлялся, ударил локтем в глаз и в затылок полицейскому, на помощь сотруднику уголовного розыска пришёл его коллега, мужчине загнули руки за спину, при этом из его носа капала кровь, а от него сыпались угрозы примерно такого содержания: «Полицейские, я сын барона, вам всем придётся плохо», но только непечатными словами.



В результате такого разговора на лице цыгана появились ссадины, покраснения и опухоли. Полицейский тоже жалуется на травму головы.



После потасовки цыган с двумя товарищами согласились добровольно проследовать в здание УМВД России по Липецку. Пока участники конфликта давали пояснения в полиции, один из них попросил сопроводить его на улицу за таблетками от давления. Недалеко от КПП уже стоял ещё один мужчина цыганской наружности, который представился цыганским бароном по имени Владимир. Он начал пенять полицейскому на то, что тот влез в их бизнес.



При этом пенсионер-заказчик забора и исполнитель уже в отделении полиции договорились между собой, и пенсионер получил от цыган часть денег - 30 000 рублей в качестве неустойки.



- В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечён к установленной законом ответственности, - прокомментировали происшествие в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.