Происшествия

сегодня, 20:59

Беременной девушке понадобилась помощь врачей после тройного ДТП

5 2379
#ДТП
5
Беременной девушке понадобилась помощь врачей после тройного ДТП

Авария произошла на улице Студеновской в Липецке.

Вечером 10 октября в Липецке на улице Студеновской столкнулись три автомобиля: «КИА», «Хендай» и «Рено».

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «КИА» пропускал встречный поток, чтобы повернуть. За ним встал автомобиль «Хендай». Водитель «Рено» не успел затормозить и врезался в «Хендай», а тот в свою очередь в «КИА».

- В автомобиле «Хендай» была беременная пассажирка. В связи с этим на место прибыла скорая помощь. Вопрос госпитализации будет принят врачами после осмотра, – уточнили в пресс-службе ведомства.
5 2379
#ДТП
5

Комментарии (5)

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Как гость
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Интересно,

8 минут назад
Саша, а зачем зависать в левом ряду, если там их три? Не собираешься поворачивать налево, вон из ряда!
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Всё Путем

10 минут назад
У водятла Рено отобрать права, порвать и больше никогда не выдавать! Дураков в России на сто лет вперёд припасено!
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В кола

36 минут назад
Саша, не повороты надо убирать, а дураков с дороги надо убрать! Одни летят вытаращив глаза или уткнувшись в телефон, а другие поворотник включают в последний момент и по тормозам, если поток плотный, то паровозик неизбежен!
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Гость

53 минуты назад
По всей видимости снова нарушение скоростного режима
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Саша

сегодня, 21:12
Нет выделенной полосы для поворота. Вот вам и результат. Сколько ещё таких опасных левых поворотов на Студеновской в обоих направлениях движения? Много. Я бы все убрал
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