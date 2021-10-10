Беременной девушке понадобилась помощь врачей после тройного ДТП

Авария произошла на улице Студеновской в Липецке.

Вечером 10 октября в Липецке на улице Студеновской столкнулись три автомобиля: «КИА», «Хендай» и «Рено».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель «КИА» пропускал встречный поток, чтобы повернуть. За ним встал автомобиль «Хендай». Водитель «Рено» не успел затормозить и врезался в «Хендай», а тот в свою очередь в «КИА».



- В автомобиле «Хендай» была беременная пассажирка. В связи с этим на место прибыла скорая помощь. Вопрос госпитализации будет принят врачами после осмотра, – уточнили в пресс-службе ведомства.

