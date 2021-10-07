Погода в Липецке

52 минуты назад

В Липецкой области ночью заморозки до -4

303
#заморозки
В Липецкой области ночью заморозки до -4

В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 октября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/сек. Температура ночью составит от -4 до +1 градусов, днем будет от +8 до +13 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.

День 8 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 6 градусов мороза. 

303
#заморозки

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