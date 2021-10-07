52 минуты назад
В Липецкой области ночью заморозки до -4
В ближайшие трое суток Липецкая область останется во власти обширного антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 0 до -2 градусов, днем будет от +10 до +12 градусов.
День 8 октября стал самым теплым в Липецке в 1946 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1911 году – 6 градусов мороза.