Коронавирус

сегодня, 11:43

За сутки в Липецкой области выявили 252 случая COVID-19, 11 человек умерли

11 862
#коронавирус
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За сутки в Липецкой области выявили 252 случая COVID-19, 11 человек умерли

Для сравнения: 7 октября 2020 года медики выявили 48 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 252 новых случая коронавирусной инфекции, 11 человек умерли, 293 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 739 случаев COVID-19, выздоровели 47 819 человек, умерли 1 733 человека.

В России за сутки выявлены 27 550 случаев COVID-19, выздоровели 20 330 человек, умерли — 924 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 7 690 110 случаев COVID-19, выздоровели 6 799 230 человек, умерли — 213 549 человек.
11 862
#коронавирус
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Комментарии (11)

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Житель

2 минуты назад
***, после многих лет вранья властей (начиная с ситуации с Чернобылем, и заканчивая повышением пенсионного возраста, обнулением, и статистикой короны, которая волшебно падает перед выборами, и это далеко не все!) - никак вы это не объясните. Странно сетовать, что люди вам не верят. Растет заболеваемость, давайте ещё одни выборы проведем.
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Коронавирус

9 минут назад
похоже в заговоре с властями в России ,почему так поперло после выборов ?
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***

12 минут назад
Вакцинация не спасает от заражения, зато спасает от тяжелого течения болезни. В больницу не попадете, будете лечится дома. Я не знаю как ещё объяснить идиотам -антипрививочникам что вакцина защищает от смерти. Не хотите вакцинироваться - тогда не вопите почему люди умирают от ковида.
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Яна

12 минут назад
Неужели непонятно, что заболеваемость растет прямо пропорционально количеству вакцинированных??
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Гость

24 минуты назад
Честь и хвала властям!!!! 11человек умерло, и это надо умножить как минимум на два. Вообще дурдом в Китае про него замолчали давно, а у нас все через жопу. * россия
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Алекс

25 минут назад
Николай, а приведите пожалуйста эти ваши "данные"
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Вообще то

25 минут назад
пишут, что надежды на создание коллективного иммунитета " тают". Так зачем всех поголовно заставлять вакцинироваться?.... лучше обяжите всех вакцинорованных использовать маски, а лучше респираторы при нахождении в общественных местах. При бессимптомном или слабо выраженном течении болезни они всех перезаразят....
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Айгюль

26 минут назад
Растёт количество привитых и , при этом, растёт заболеваемость.
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Серж

сегодня, 12:08
Вчера по России - 25.1. тыс. , в Липецкой обл. - 255. Сегодня по России - 27.6 тыс., а в Липецкой обл. - 252. Наши мало накинули, тенденцию не угадали сегодня.
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Николай

сегодня, 12:00
Коллективного иммунитета не будет? По официальным данным из Израиля, Исландии, Великобритании и других стран, привитые от COVID-19 болеют чаще и тяжелее, чем не привитые, но власти продолжают заставлять всех прививать.
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