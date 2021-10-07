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За сутки в Липецкой области выявили 252 случая COVID-19, 11 человек умерли
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Для сравнения: 7 октября 2020 года медики выявили 48 новых случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 252 новых случая коронавирусной инфекции, 11 человек умерли, 293 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 739 случаев COVID-19, выздоровели 47 819 человек, умерли 1 733 человека.
В России за сутки выявлены 27 550 случаев COVID-19, выздоровели 20 330 человек, умерли — 924 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 690 110 случаев COVID-19, выздоровели 6 799 230 человек, умерли — 213 549 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 739 случаев COVID-19, выздоровели 47 819 человек, умерли 1 733 человека.
В России за сутки выявлены 27 550 случаев COVID-19, выздоровели 20 330 человек, умерли — 924 человека.
С начала эпидемии в стране выявили 7 690 110 случаев COVID-19, выздоровели 6 799 230 человек, умерли — 213 549 человек.
11 862
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