Общество

23 минуты назад

На время реконструкции теплосети в двух десятков домов отключат отопление

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#отопление
На время реконструкции теплосети в двух десятков домов отключат отопление

Завершить работу энергетики собираются уже сегодня вечером.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», 6 октября в связи с реконструкцией участка теплосети по проезду Колхозный с 10.00 будет прекращена подача горячей воды и отопления в дома по следующим адресам:

- улица Депутатская 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83;

- улица Киевская 1, 34, 36, 41;

- проспект Победы 47а, 51/2, 51/3;

- улица Индустриальная 2.

Завершить работу энергетики планируют уже вечером. После чего к подключению домов приступят управляющие компании, однако на прогрев помещений, регулировку систем и удаление воздуха из труб потребуется время.
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#отопление

Комментарии (2)

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А что же они испытывают летом?

9 минут назад
ИСПЫТАНИЯ ЧТО ПО ДВА РАЗА ПРОВОДЯТСЯ ЛЕТОМ НЕ ВЫЯВЛЯЮТ ПОРЫВОВ, ТОГДА ДЛЯ КОКИХ ЦЕЛИЙ ИХ ПРОВОДЯТ? И ТЕМБОЛЕЕ ПО 2 ЭТАПА. А нечего что выходные на насу и в жеках выходные для бесперебойной подачи тепла? Ведь есть участки которые могут завоздушить и без представителей жека их не как не стравить.
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Мизантроп

13 минут назад
Вонючий город... Отравлен нлмк
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