На время реконструкции теплосети в двух десятков домов отключат отопление

Завершить работу энергетики собираются уже сегодня вечером.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Квадра»-«Липецкая генерация», 6 октября в связи с реконструкцией участка теплосети по проезду Колхозный с 10.00 будет прекращена подача горячей воды и отопления в дома по следующим адресам:



- улица Депутатская 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80, 81, 83;



- улица Киевская 1, 34, 36, 41;



- проспект Победы 47а, 51/2, 51/3;



- улица Индустриальная 2.



Завершить работу энергетики планируют уже вечером. После чего к подключению домов приступят управляющие компании, однако на прогрев помещений, регулировку систем и удаление воздуха из труб потребуется время.

