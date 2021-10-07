Общество

05.10.2021 17:26

В Сырском, Коровино и на Тракторном отключат холодную воду

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#отключение
В Сырском, Коровино и на Тракторном отключат холодную воду

6 октября в Липецке – большое отключение холодной воды из-за устранения утечки, переврезки водопровода, внутренних ремонтных работ. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в поселке Тракторном – в частном секторе улиц Зеленой, Ватутина, Краснодонской, О. Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанской, Новоселов, С. Ковалевской, Спартака, Цимлянской, Целинной, Социалистической, переулков Театрального, 2-го Театрального, Паркового, Лесного, 2-го Лесного, Садового, 2-го Садового, Моторного, Линейного, Соснового для проведения внутренних ремонтных работ по заявке частного лица. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды в селе Сырском останутся потребители домов №№ 7, 7/1 по улице Ленина и частного сектора вышеназванной улицы из-за замены запорной арматуры на участке. 

С 10:00 до 20:00 для переврезки водопровода на участке улицы Асфальтной ЛГЭК ограничит подачу холодной воды в Казинке, Новой Жизни и Дачном: в домах №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, №№ 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 10а, 12, 12а, 12в, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, №№ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21ст.1, 43, 180 по улице Центральной, №№ 24, 24а, 33а, 35 по улице Ладыгина, №№ 56, 101 по улице Привокзальной, №№ 33а, 111, 113, 115а по улице Асфальтной, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таежной, в котельной «Дачный», ЦТП-2 «Дачный», в частном секторе улиц Таежной, Фруктовой, Березовой, Асфальтной, Фабричной, МПС, Локомотивной, Липецкой, Ладыгина, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, 1-й Лесной, Ярославской, Добровской, Железногорской, Патриотической, Бурлакова, Р. Зорге, Постышеа, Варшавской, Олимпийской, Привокзальной, Артема, Комсомольской. 

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в Коровино – у жителей частного сектора улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Садовой, Сенной, Смоленской, Буденного, Небесной, Сырской, Пролетарской. ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Пролетарской. 

С 10:00 до 20:00 для проведения внутренних ремонтных работ на улице Терешковой по заявке УК «Строй-Сервис-Э» отключат холодную воду в домах №№ 3/2, 3/3, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/5 по улице Титова, №№ 109, 107/1, 107/2, 107/3, 111/1, 111/2, 113, 115/1, 115/2, 115/3, 117, 117а, 119/1, 119/2, 123, 123/2, 123/3, 125, 125/1 по улице Гагарина, №№ 4/2, 6/2, 10/1, 10/2, 10/3 по улице Терешковой. 

Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

С 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ не будет горячей воды в доме № 7 по улице Ленина в селе Сырском. 

4 2165
#отключение

Комментарии (4)

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Житель лтз

вчера, 09:32
Сволочи!!! Уже в 7.30 отключили!!! Хотя и в списке нет нашей улицы
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Викторм

вчера, 09:15
Да ее когда-нибудь уже отключат?! Пятый день эту новость в топе держат...
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МестныйЯ

вчера, 08:13
Зато почти везде вырезали водные колонки. Зачем обеспечивать свободный неограниченный доступ к воде, если могут "Подвоз воды организуют по заявкам потребителей".
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Житель Коровино

05.10.2021 17:43
Коровино уже замучили отключениями! Сколько может уже твориться это безобразие, последнее время по два-три раза отключают воду, замените уже все трубы. Дождались ремонта дороги на Зоологической, ,начали рвать трубы, улица отрезана от города, какое то безобразие, все перекопано, мусор вторую неделю с улицы не вывозят
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