Здоровье

20 минут назад

В Липецкой области мужчина умер от отравления грибами

1 714
#грибы #отравление
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В Липецкой области мужчина умер от отравления грибами

Ещё два грибника попали в больницу с отравлением.

Как сообщила GOROD48 в заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, вчера от отравления грибами скончался 66-летний мужчина, поступивший в больницу 30 сентября. Скорее всего, в лукошко, а потом в тарелку к нему попали бледные поганки, хотя собирал он рядовки.

Это первый смертельный случай отравления грибами в Липецкой области в этом году. Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.

3 октября в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы с отравлением грибами поступили ещё два человека. 35-летняя липчанка почувствовала себя плохо после того, как отведала свинушек.

Кроме того, накануне в больнице оказался 54-летний мужчина — житель Липецкого района собирал и ел белянки.
1 714
#грибы #отравление
3

Комментарии (1)

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123

6 минут назад
Не обязательно бледной поганкой, многие другие ядовитые грибы содержат такой же яд как в бледной поганке.
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