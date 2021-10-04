В Липецкой области мужчина умер от отравления грибами

Ещё два грибника попали в больницу с отравлением.

Как сообщила GOROD48 в заведующая отделением токсикологии Липецкой областной клинической больницы Ольга Кривошеева, вчера от отравления грибами скончался 66-летний мужчина, поступивший в больницу 30 сентября. Скорее всего, в лукошко, а потом в тарелку к нему попали бледные поганки, хотя собирал он рядовки.



Это первый смертельный случай отравления грибами в Липецкой области в этом году. Напомним, по данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, ежегодно в России регистрируется порядка одной тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами.



3 октября в отделение токсикологии Липецкой областной клинической больницы с отравлением грибами поступили ещё два человека. 35-летняя липчанка почувствовала себя плохо после того, как отведала свинушек.



Кроме того, накануне в больнице оказался 54-летний мужчина — житель Липецкого района собирал и ел белянки.