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55 минут назад
Пенсионерка выпала из окна Воронежской больницы
Трагедия произошла на территории БСМП № 10 в Воронеже. Из окна больницы выпала 85-летняя пенсионерка. Об этом сообщает МОЁ-Онлайн со ссылкой на в пресс-службу регионального Следственного комитета.
Труп пожилой женщины был найден 3 октября примерно в 7:30 утра под окнами больницы. На нём нашли травмы, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти еще предстоит выяснить.
В настоящее время следователи организовали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Труп пожилой женщины был найден 3 октября примерно в 7:30 утра под окнами больницы. На нём нашли травмы, характерные для падения с высоты. Точную причину смерти еще предстоит выяснить.
В настоящее время следователи организовали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.