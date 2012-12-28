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Происшествия
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сегодня, 14:44
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16-летнего парня обвиняют в краже телефона у соперника
Во время разборок из-за девушки на заброшенной базе, чтобы оппонент не позвонил в полицию, парень забрал у него телефон и не вернул.
По подозрению в краже был задержан 16-летний житель Задонского района.
«Подозреваемый пояснил, что он приехал в Елец в гости к девушке, с которой познакомился в интернете. Гуляя по городу, они познакомились с потерпевшим. Ему не понравилось, как новый знакомый общается с его девушкой. Он предложил парню отойти, чтобы пообщаться наедине. Девушка осталась на улице, а парни зашли на территорию заброшенной базы. Возник конфликт и, чтобы потерпевший не позвонил в полицию, подозреваемый забрал у него телефон. А потерпевший после этого убежал. После этого подозреваемый выбросил сим-карту, перезагрузил телефон до заводских настроек и начал пользоваться им сам», — сообщает ОМВД России по Ельцу.
Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 58 УК РФ «Кража».
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