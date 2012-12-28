16-летнего парня обвиняют в краже телефона у соперника

Во время разборок из-за девушки на заброшенной базе, чтобы оппонент не позвонил в полицию, парень забрал у него телефон и не вернул.

Ещё 23 марта в дежурную часть елецкой полиции обратился 17-летний подросток с заявлением о краже сотового телефона за 11 000 рублей.По подозрению в краже был задержан 16-летний житель Задонского района.«Подозреваемый пояснил, что он приехал в Елец в гости к девушке, с которой познакомился в интернете. Гуляя по городу, они познакомились с потерпевшим. Ему не понравилось, как новый знакомый общается с его девушкой. Он предложил парню отойти, чтобы пообщаться наедине. Девушка осталась на улице, а парни зашли на территорию заброшенной базы. Возник конфликт и, чтобы потерпевший не позвонил в полицию, подозреваемый забрал у него телефон. А потерпевший после этого убежал. После этого подозреваемый выбросил сим-карту, перезагрузил телефон до заводских настроек и начал пользоваться им сам», — сообщает ОМВД России по Ельцу.Телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 58 УК РФ «Кража».