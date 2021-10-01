Происшествия

сегодня, 16:09

ДТП с участием мотоцикла и «Ауди» попало на видео

6 1331
#ДТП #мотоцикл
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ДТП с участием мотоцикла и «Ауди» попало на видео

После жесткого столкновения с иномаркой водитель мотоцикла смог встать на ноги.

ДТП с участием мотоцикла «Кавасаки» и «Ауди» на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов в Липецке сняла камера наблюдения.

Судя по записи, после жесткого столкновения водитель мотоцикла встал на ноги. Однако, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала мотоциклиста с переломами.

Напомним, что авария произошла днем 30 сентября.

6 1331
#ДТП #мотоцикл
2

Комментарии (6)

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Вася

44 минуты назад
А видео чуть раньше можно? Такое ощущение что перец на ауди еще и газель подрезал?
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Землянин

47 минут назад
* не большого ума. За движение * в междурядье надо автоматом присуждать премию в виде виновности в ДТП, тем более с таким превышением скорости.
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Биомасса

48 минут назад
Ауди дебил. Виноват он.
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Всё Путем

54 минуты назад
Идиотов на Руси на сто лет вперёд припасено. А здесь сразу два нашли друг друга.
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Сергей 13

сегодня, 16:38
Сурово!Норма для Липецка,они нашли друг друга.
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!

сегодня, 16:25
Два дебила это сила! Кстати, * выжил
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