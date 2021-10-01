Происшествия
сегодня, 16:09
ДТП с участием мотоцикла и «Ауди» попало на видео
После жесткого столкновения с иномаркой водитель мотоцикла смог встать на ноги.
ДТП с участием мотоцикла «Кавасаки» и «Ауди» на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов в Липецке сняла камера наблюдения.
Судя по записи, после жесткого столкновения водитель мотоцикла встал на ноги. Однако, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала мотоциклиста с переломами.
Напомним, что авария произошла днем 30 сентября.
Судя по записи, после жесткого столкновения водитель мотоцикла встал на ноги. Однако, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала мотоциклиста с переломами.
Напомним, что авария произошла днем 30 сентября.
Вася
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