ДТП с участием мотоцикла и «Ауди» попало на видео

После жесткого столкновения с иномаркой водитель мотоцикла смог встать на ноги.

ДТП с участием мотоцикла «Кавасаки» и «Ауди» на перекрестке проспекта Победы и улицы Механизаторов в Липецке сняла камера наблюдения.



Судя по записи, после жесткого столкновения водитель мотоцикла встал на ноги. Однако, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала мотоциклиста с переломами.



Напомним, что авария произошла днем 30 сентября.



