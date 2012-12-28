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Общество
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47 минут назад
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Рыбак в забродных сапогах поймал сетями пять щук и три рака
За один день у рыбаков-браконьеров изъяли 50,4 килограмма рыбы.
Как сообщает пресс-служба Верхнедонского отдела рыбоохраны Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, в одном случае житель Липецкой области в сапогах-забродниках ловил рыбу с помощью двух сетей. Всего он поймал 5 щук и 3 рака.
В этот же день двое мужчин на металлической лодке при помощи лесковой сети поймали 5 рыб: одного толстолобика и 4 особи белого амура.
У нарушителей изъяты лодка, 3 сети, а также пойманная рыба общим весом 50,4 килограмма. Сумма причиненного водным биологическим ресурсам ущерба составила 14 220 рублей.
«В действиях рыбаков усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьёй 256 УК РФ. Рассматривается вопрос о направлении материалов дела в Липецкую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения», — добавляют в Верхнедонском отделе рыбоохраны.
Фото - rostov-fishcom.ru
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