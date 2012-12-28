Три человека, в том числе двухлетний ребёнок, серьёзно пострадали при пожаре в Добринском районе
Общество
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16 минут назад
Спасатели вытащили из Комсомольского пруда обессилившую белую собачку
Собаку заметили прохожие и позвонили спасателям.
Липчане позвонили в управление ГО и ЧС Липецка, и на выручку собаке выехала бригада дежурной смены Виктора Евдокимова. При помощи лестницы спасатель вытащил пса из пруда.
«Хотим выразить благодарность за своевременно оказанную помощь в спасении щенка начальнику управления МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка» Николаю Новикову и аварийно-спасательному отряду города Липецка, первой смены под руководством старшего спасателя Евдокимова Виктора», — написала GOROD48 одна из вызвавших спасателей женщин.
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