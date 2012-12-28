Спасатели вытащили из Комсомольского пруда обессилившую белую собачку

Собаку заметили прохожие и позвонили спасателям.

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В минувшее воскресенье прогуливающиеся возле Комсомольского пруда липчане обратили внимание на молодую белую собаку, которая оказалась на дне осушенного Комсомольского пруда и не могла оттуда выбраться. Пруд чистят от залежей ила, воды в нем нет и выбраться из его глубокой чаши очень трудно. Собака не смогла преодолеть крутые берега, выбилась из сил и жалобно скулила.Липчане позвонили в управление ГО и ЧС Липецка, и на выручку собаке выехала бригада дежурной смены Виктора Евдокимова. При помощи лестницы спасатель вытащил пса из пруда.«Хотим выразить благодарность за своевременно оказанную помощь в спасении щенка начальнику управления МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Липецка» Николаю Новикову и аварийно-спасательному отряду города Липецка, первой смены под руководством старшего спасателя Евдокимова Виктора», — написала GOROD48 одна из вызвавших спасателей женщин.