Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей



Оборот розничной торговли в январе-феврале в Липецкой области составил 59,2 миллиарда рублей – в сопоставимых ценах он вырос по сравнению с тем же периодом 2023 года на 7,6%, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения – 53,1 тысячи рублей.



На продовольственные товары липчане потратили за два месяца почти 30,9 миллиарда рублей – это 52% всего товарооборота. Расходы здесь увеличились по сравнению с прошлогодним на 8,7%. Рост трат на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, оказался чуть скромнее – 6,4%. На розничную покупку продуктов питания жители Липецкой области потратили 28,4 миллиарда рублей.Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,4% от оборота розничной торговли.Кроме того, оборот общественного питания в январе-феврале 2024 года составил 2,04 миллиарда рублей, на 14,9% (в сопоставимых ценах) больше, чем годом ранее. В расчете на душу населения – 1831 рубль.