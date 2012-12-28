Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Экономика
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сегодня, 16:45
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Статистика: на розничные покупки на каждого жителя Липецкой области за два месяца пришлось 53 тысячи рублей
Оборот розничной торговли в январе-феврале в Липецкой области составил 59,2 миллиарда рублей – в сопоставимых ценах он вырос по сравнению с тем же периодом 2023 года на 7,6%, сообщает Липецкстат. В расчете на душу населения – 53,1 тысячи рублей.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 3,4% от оборота розничной торговли.
Кроме того, оборот общественного питания в январе-феврале 2024 года составил 2,04 миллиарда рублей, на 14,9% (в сопоставимых ценах) больше, чем годом ранее. В расчете на душу населения – 1831 рубль.
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