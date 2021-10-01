Полицейские сорвали закладку нескольких доз героина

У 21-летнего гостя города найдены 7,4 грамма наркотика.



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Следственным подразделением УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Обвиняемым по делу проходит 21-летний мужчина.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ночью 26 сентября наряд патрульно-постовой службы полиции заметил у подъзда жилого дома молодого человека. При виде полицейских он начал нервничать, а затем попытался скрыться от них в подъезде, где и был задержан.



Во время личного досмотра в кармане кармане задержанного полицейские нашли пять свертков с веществом бежевого цвета, которое, согласно заключению экспертизы, содержит производные ацетилкодеина и героина. Общая масса изъятого наркотика составила 7,4 грамма.



- Установлено, что подозреваемый целенаправленно приехал в Липецк для сбыта наркотических средств, путем организации тайников, - рассказали в областном управленнии МВД. - На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



