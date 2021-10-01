Происшествия

сегодня, 10:00

Полицейские сорвали закладку нескольких доз героина

669
#наркотики #героин
1

У 21-летнего гостя города найдены 7,4 грамма наркотика.

Загрузка плеера
Следственным подразделением УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Обвиняемым по делу проходит 21-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ночью 26 сентября наряд патрульно-постовой службы полиции заметил у подъзда жилого дома молодого человека. При виде полицейских он начал нервничать, а затем попытался скрыться от них в подъезде, где и был задержан. 

Во время личного досмотра в кармане кармане задержанного полицейские нашли  пять свертков с веществом бежевого цвета, которое, согласно заключению экспертизы, содержит производные ацетилкодеина и героина. Общая масса изъятого наркотика составила 7,4 грамма.

- Установлено, что подозреваемый целенаправленно приехал в Липецк для сбыта наркотических средств, путем организации тайников, - рассказали в областном управленнии МВД. - На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

669
#наркотики #героин
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Водитель «BMW Х5» предложил гаишнику 200 рублей
#взятка #подкуп #штраф
10
Водитель «BMW Х5» предложил гаишнику 200 рублей

45 минут назад

Происшествия
В Липецке разбились два мотоциклиста
#авария #ДТП
3
В Липецке разбились два мотоциклиста

сегодня, 09:35

Происшествия
Пропавшая пенсионерка нашлась после посещения магазина ритуальных товаров
#без вести пропавшие
Пропавшая пенсионерка нашлась после посещения магазина ритуальных товаров

сегодня, 08:40

Происшествия
В Тербунском районе уничтожили две мины
#УГПСС #спасатели
В Тербунском районе уничтожили две мины

вчера, 19:36

Происшествия
Пропавшего мальчика нашли
#пропавшие без вести
39
Пропавшего мальчика нашли

вчера, 19:08

Происшествия
В Липецке проводят доследственную проверку по исчезновению школьника
#пропавшие без вести
4
В Липецке проводят доследственную проверку по исчезновению школьника

вчера, 18:44

Происшествия