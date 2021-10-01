Происшествия

сегодня, 08:40

Пропавшая пенсионерка нашлась после посещения магазина ритуальных товаров

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#без вести пропавшие
Пропавшая пенсионерка нашлась после посещения магазина ритуальных товаров

Женщину помогла опознать ориентировка.

Вчера в Липецк найдена пропавшая 79-летняя пенсионерка.

Как сообщили GOROD48 в подразделение охраны, общественного порядка и поиска пропавших людей «Патруль», женщина зашла в магазин ритуальных услуг и товаров. Продавцы вспомнили ориентировку на пропавшую пенсионерку, связались с волонтерам, но женщина к тому времени ушла.

- По горячим следам мы выехали на место и в районе памятника Танкистам нашли женщину, - рассказал руководитель подразделения Игорь Зарницкий.

Напомним, что пропавшую женщину искали два дня.
871
#без вести пропавшие

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