Происшествия
сегодня, 08:40
Пропавшая пенсионерка нашлась после посещения магазина ритуальных товаров
Женщину помогла опознать ориентировка.
Вчера в Липецк найдена пропавшая 79-летняя пенсионерка.
Как сообщили GOROD48 в подразделение охраны, общественного порядка и поиска пропавших людей «Патруль», женщина зашла в магазин ритуальных услуг и товаров. Продавцы вспомнили ориентировку на пропавшую пенсионерку, связались с волонтерам, но женщина к тому времени ушла.
- По горячим следам мы выехали на место и в районе памятника Танкистам нашли женщину, - рассказал руководитель подразделения Игорь Зарницкий.
Напомним, что пропавшую женщину искали два дня.
Как сообщили GOROD48 в подразделение охраны, общественного порядка и поиска пропавших людей «Патруль», женщина зашла в магазин ритуальных услуг и товаров. Продавцы вспомнили ориентировку на пропавшую пенсионерку, связались с волонтерам, но женщина к тому времени ушла.
- По горячим следам мы выехали на место и в районе памятника Танкистам нашли женщину, - рассказал руководитель подразделения Игорь Зарницкий.
Напомним, что пропавшую женщину искали два дня.