Общество

20 минут назад

В липецком павильоне нашли нелегальные сигареты и алкоголь

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#алкоголь #спиртное #сигареты
В липецком павильоне нашли нелегальные сигареты и алкоголь

Сигареты и спиртное изъяты, предприятию грозят огромные штрафы.

Сегодня сотрудниками управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в павильоне на улице 60 лет СССР был установлен факт оборота немаркированной табачной и алкогольной продукции.

- В отношении ООО «Верона» возбуждены административные дела по части 4 статьи 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации» (штраф от 200 до 300 тысяч рублей) и по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (штраф до 3 миллионов рублей), - отметили в управлении потребрынка. - Вся алкогольная и табачная продукция изъята из оборота.

Фото - liptorg-cp.ru
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#алкоголь #спиртное #сигареты

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