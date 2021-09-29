Происшествия

38 минут назад

Слесарь-«миллионер» из Липецка пытался обмануть банк

5 905
#мошенничество #кредит
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Слесарь-«миллионер» из Липецка пытался обмануть банк

Мужчина хотел взять кредит по липовой справке.

В мировом суде №28 Советского района Липецка рассмотрели уголовное дело по обвинению в покушении на мошенничество. За попытку обмануть банк перед законом ответил житель Липецка, слесарь-ремонтник.

Как указано в материалах суда, покушение на мошенничество в сфере кредитования произошло в отделении банка на площади Победы. Туда за кредитом пришел мужчина. Он хотел взять в банке заём на 1 053 200 рублей. Свою платежеспособность слесарь решил подкрепить сведениями о заработке. Но вместо реальных документов принес в банк липовую справку. По ней заёмщик — не слесарь, а начальник ремонтного цеха кранового оборудования с доходом за 2020 год в 2 358 509 рублей 12 копеек. Банк проверил данные и выяснил, что мужчина пытался обманом получить кредит. Слесарь не стал отрицать свою вину в покушении на мошенничество.

Суд удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначил мужчине штраф в 10 000 рублей.
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#мошенничество #кредит
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Комментарии (5)

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Урка

9 минут назад
Нихрена у них начальник зарабвтывает
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Ааа

16 минут назад
Я его знаю .
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Да уж

23 минуты назад
Таких липовых миллионеров в Липе пруд пруди. Может поэтому город и называется Липой.
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СССР

24 минуты назад
А сколько нас обманывают банки,он хотел взять то что ему не доплатили. .!!!
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Афанасий

30 минут назад
Приходи -отсчитаю денег Не позорься будь мужчиной
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