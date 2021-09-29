Слесарь-«миллионер» из Липецка пытался обмануть банк

Мужчина хотел взять кредит по липовой справке.

В мировом суде №28 Советского района Липецка рассмотрели уголовное дело по обвинению в покушении на мошенничество. За попытку обмануть банк перед законом ответил житель Липецка, слесарь-ремонтник.



Как указано в материалах суда, покушение на мошенничество в сфере кредитования произошло в отделении банка на площади Победы. Туда за кредитом пришел мужчина. Он хотел взять в банке заём на 1 053 200 рублей. Свою платежеспособность слесарь решил подкрепить сведениями о заработке. Но вместо реальных документов принес в банк липовую справку. По ней заёмщик — не слесарь, а начальник ремонтного цеха кранового оборудования с доходом за 2020 год в 2 358 509 рублей 12 копеек. Банк проверил данные и выяснил, что мужчина пытался обманом получить кредит. Слесарь не стал отрицать свою вину в покушении на мошенничество.



Суд удовлетворил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначил мужчине штраф в 10 000 рублей.