«Металлург» набрал первое очко в Липецке

Наша команда скатала нулевую ничью с такими же аутсайдерами из Иваново.





«Металлург» дома разошёлся миром с ивановским «Текстильщиком» - 0:0. Так уж вышло, что набранное одно очко стало первым для липчан, набранным в Липецке. До этого они обыгрывали томскую «Томь» - 3:2 и сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» - 2:2 в «домашних» встречах в подмосковных Химках. А в родном городе пока были лишь 4 поражения.Впрочем, ничья с такими же аутсайдерами ФНЛ – далеко не повод для гордости. Для сохранения прописки в «Лучшей лиге мира» соседей по турнирной таблице на своём поле обязательно нужно обыгрывать. Но справедливости ради стоит признать – на победу не наиграли ни «Металлург», ни «Текстильщик».Матч вообще прошёл при минимуме голевых моментов, которые на две команды можно пересчитать по пальцам одной руки – и это не фигура речи.Разбудить игру попытался как всегда самый активный у липчан Артур Арустамян уже ближе к перерыву. Финтами в чужой штрафной он разбросал двух защитников, но пробил в сетку с внешней стороны – правда, и угол для удара был островат.Продолжили липчане… ошибкой своего голкипера Максима Матюши, игра которого ногами оставляет вопросы. Вместо выноса мяча подальше от своих ворот голдкипер на 40-й минуте сделал точнейшую передачу на форварда гостей Виктора Сергеева, который ворвался в штрафную, но пробил слишком далеко от дальней штанги.За второй тайм можно вспомнить всего два момента. Сначала защита гостей прозевала опытного липчанина Романа Войделя и он оказался практически в одиночестве перед воротами «Текстильщика» - казалось бы, забивай, но хавбек липчан решил вместо удара сделать пас на пустые ворота Александру Кутьину, а тот передачи не ждал и к мячу не успел.Самая реальная угроза воротам в матче возникла на 63-й минуте. В кутерьме у ивановских ворот Руслан Шаповалов решился на удар в падении «ножницами» - приложился к мячу не идеально, но тот всё равно проскакал через всю защиту и даже немного задел штангу.Шаповалов бьёт через себя – больше в этой игре вспомнить почти нечегоБлиже к концу матча главный тренер липчан выпустил быстрых Андрея Овчинникова и Юрия Завезёна, но те не смогли обострить игру. Немногочисленным болельщикам на трибунах приходилось чаще зевать, чем переживать за судьбу игровых эпизодов. Итог – закономерные нули.После трети дистанции – т.е. 13-ти туров «Металлург» набрал всего восемь очков, как и краснодарская «Кубань». Кубанцы сейчас занимают последнее 20-е место, а мы расположились строчкой выше. В зоне вылета также находятся астраханский «Волгарь» и «Текстильщик». Кстати, наш отрыв от спасительного 16-го места начал расти и уже увеличился до пяти очков.