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сегодня, 10:11

Пьяный ветеран ограбил магазин из-за пива

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#грабеж #магазин
Пьяный ветеран ограбил магазин из-за пива

Покупатель сбежал с бутылкой и банкой напитка.

Елецкий районный суд вынес приговор местному безработному жителю, которого обвинили в грабеже. Ранее мужчина был судим за нелегальный оборот наркотиков, незаконное проникновение в жилище и побои.

На этот раз уголовника судили за грабеж. Мужчина днем зашел в один из елецких магазинов. Визитер был пьян. Он сразу направился к стеллажам с алкоголем. Мужчина взял одну бутылку и одну банку пива, но решил за них не платить, хотя цена товаров составляла всего 136 рублей 27 копеек. Злоумышленник направился к выходу из магазина. В этот момент его заметила продавец и потребовала остановиться и оплатить товар на кассе, но грабитель убежал из магазина вместе с пивом. Когда преступника разыскали, он не стал отрицать грабеж. При определении наказания суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья подсудимого, а также то обстоятельство, что подсудимый является ветераном боевых действий.

Суд приговорил грабителя к 1 году и 4 месяцам условного срока. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.
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#грабеж #магазин

Комментарии (1)

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МестныйЯ

50 минут назад
Были б у него были адвокаты как у Королева, к ситуации подошло бы их "да даже если это был и он - обвиняемый скрылся с места преступления не со злым умыслом"))) Это ж эпик мем))))
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