Пьяный ветеран ограбил магазин из-за пива

Покупатель сбежал с бутылкой и банкой напитка.

Елецкий районный суд вынес приговор местному безработному жителю, которого обвинили в грабеже. Ранее мужчина был судим за нелегальный оборот наркотиков, незаконное проникновение в жилище и побои.



На этот раз уголовника судили за грабеж. Мужчина днем зашел в один из елецких магазинов. Визитер был пьян. Он сразу направился к стеллажам с алкоголем. Мужчина взял одну бутылку и одну банку пива, но решил за них не платить, хотя цена товаров составляла всего 136 рублей 27 копеек. Злоумышленник направился к выходу из магазина. В этот момент его заметила продавец и потребовала остановиться и оплатить товар на кассе, но грабитель убежал из магазина вместе с пивом. Когда преступника разыскали, он не стал отрицать грабеж. При определении наказания суд учел признание вины и раскаяние в содеянном, болезненное состояние здоровья подсудимого, а также то обстоятельство, что подсудимый является ветераном боевых действий.



Суд приговорил грабителя к 1 году и 4 месяцам условного срока. В течение года он будет находиться на испытательном сроке.

