Общество

44 минуты назад

Не стало известного журналиста Александра Елецких

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#Александр Елецких
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Не стало известного журналиста Александра Елецких

В Тербунах в минувшую пятницу на 67-м году жизни умер журналист, писатель и краевед Александр Елецких.

О смерти журналиста сообщил его родной брат, воронежский журналист и писатель Владимир Елецких. 

Родился Александр Елецких в 1955 году в Воронеже. Путь в журналистику начал в конце 60-х, написав письмо в «Комсомольскую правду» любимому автору Василию Пескову. Гуру отечественной журналистики вступил в переписку с воронежским старшеклассником, позже Василий Песков стал наставником Александра Елецких, определив его будущее. 

В 70-х годах прошлого века Александр Елецких переехал в Липецкую область, осел в Тербунах. Дружба Пескова с Елецких длилась до самой кончины легенды отечественной журналистики. Песков бывал в гостях у Елецких, рыбачил вместе с ним в Липецкой области, знакомился с достопримечательностями наших мест, о чем писал в «Комсомольской правде».

Александр Елецких в августе 1991 года защищал команду Ельцина во время ГКЧП, был Москве на баррикадах. Он награжден медалью «Защитник Свободной России». В 1991 году назначен главным редактором газеты «Ленинское знамя», ставшей затем «Липецкой газетой». Коллектив принял нового редактора неоднозначно и объявил забастовку, закончившуюся отставкой Елецких. После этого он возглавил Тербунский район, став первым посткоммунистическим главой администрации района. На этом посту его карьера продолжилась недолго. 

В 90-е Александр Елецких сотрудничал с различными федеральными, липецкими и воронежскими изданиями, был главным редактором тербунской районной газеты «Маяк», работал собкором «Комсомолки» по Черноземью.  Затем стал сотрудничать с зарубежными изданиями - ИД «Зеркало» (США), «Русский Вашингтон», был редактором канадского сайта «Роза Ветров», писал для американских  изданий «Северная звезда», «Новости Миннесоты», нью-йоркской «Чайки». И все это делал он, не выезжая из Тербунов.

В 2012 году как краевед принял участие в проекте GOROD48 «Маршрут выходного дня». Этот проект на первом конкурсе областных СМИ занял первое место в «туристической» номинации.

Уже имея тяжелое онкологическое  заболевание Александр Елецких принял участие  в выборах главы Тербунского района в 2012-м году, заняв второе место, уступив Сергею Иванову, издал несколько брошюр посвященных туризму и краеведению. Вскоре его сразил инсульт, после которого Александр Леонидович уже не оправился, будучи парализованным долгих 8 лет.

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#Александр Елецких
2

Комментарии (1)

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Леший

19 минут назад
Царство ему небесное.
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