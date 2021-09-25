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18 минут назад
В РПЦ высказались против маткапитала для детей с суррогатными детьми
Русская православная церковь (РПЦ) не может поддержать законопроект Минтруда, согласно которому семья, родившая ребенка с помощью суррогатной матери, сможет получить материнский капитал, поскольку церковь не признает суррогатное материнство. Об этом сообщает Коммерсант.
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что церковь считает суррогатное материнство вмешательством в богоустановленный порядок рождения детей от отца и матери.
«Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут», — подчеркнул он.
По его мнению, стране нужны законодательные инициативы, нацеленные на снижение уровня смертности и повышение рождаемости, «но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей».
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что церковь считает суррогатное материнство вмешательством в богоустановленный порядок рождения детей от отца и матери.
«Церковь не признает суррогатное материнство материнством и считает суррогатное материнство вмешательством в Богом установленный порядок рождения детей от отца и матери. Любые меры, направленные на поддержку суррогатного материнства, церковью одобрены быть не могут», — подчеркнул он.
По его мнению, стране нужны законодательные инициативы, нацеленные на снижение уровня смертности и повышение рождаемости, «но только не за счет утраты традиционных нравственных ценностей».