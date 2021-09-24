Росстат: липчане – в пятерке самых обеспеченных квадратными метрами на человека

По площади жилья, которое приходится на одного жителя, липчане на конец 2020 года оказались на четвертом месте.



По данным Росстата на конец 2020 года в Липецкой области на одного человека приходилось 33,6 квадратных метра – при том, у жителей городов условия оказались более стесненными, здесь на одного человека приходилось 30,9 квадратных метра. В сельских населенных пунктах жилье было просторнее – 38,4 квадратных метра на одного жителя.



Больше «квадратами» жилья оказались обеспечены жители Рязанской (34,2 квадратных метра), Московской (34,1) и Тверской (33,7) областей. Аутсайдерами стали Тыва (14,3 квадратных метра), Ингушетия (15,7), Москва (19,6) и Крым (19,7), отмечается в исследовании Росстата.



Росстат также подсчитал, сколько жилья на конец 2020 года в регионах было одновременно оборудовано всеми видами благоустройства – водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами. В Липецкой области его доля составила 79,4% - в городской местности такого жилья было 82,4%, в сельских населенных пунктах – 75,1%. В целом по России полностью благоустроенными были 69,5% жилья: в том числе 80,6% в городах и всего 37,5% в сельской местности.

