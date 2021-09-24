Общество

39 минут назад

Росстат: липчане – в пятерке самых обеспеченных квадратными метрами на человека

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#жилищное строительство
Росстат: липчане – в пятерке самых обеспеченных квадратными метрами на человека

По площади жилья, которое приходится на одного жителя, липчане на конец 2020 года оказались на четвертом месте. 

По данным Росстата на конец 2020 года в Липецкой области на одного человека приходилось 33,6 квадратных метра – при том, у жителей городов условия оказались более стесненными, здесь на одного человека приходилось 30,9 квадратных метра. В сельских населенных пунктах жилье было просторнее – 38,4 квадратных метра на одного жителя.  

Больше «квадратами» жилья оказались обеспечены жители Рязанской (34,2 квадратных метра), Московской (34,1) и Тверской (33,7) областей. Аутсайдерами стали Тыва (14,3 квадратных метра), Ингушетия (15,7), Москва (19,6) и Крым (19,7), отмечается в исследовании Росстата.  

Росстат также подсчитал, сколько жилья на конец 2020 года в регионах было одновременно оборудовано всеми видами благоустройства – водопроводом, водоотведением, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами. В Липецкой области его доля составила 79,4% - в городской местности такого жилья было 82,4%, в сельских населенных пунктах – 75,1%. В целом по России полностью благоустроенными были 69,5% жилья: в том числе 80,6% в городах и всего 37,5% в сельской местности.  
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#жилищное строительство

Комментарии (5)

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reg

9 минут назад
Как не странно , но это правда. Возьмите любой дом, как минимум 10% квартир сдается.
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вова

10 минут назад
И чем холопы не довольны? По 30 метров на рыло, а им всё не так!
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Липчане

14 минут назад
Самые нищие по обеспечению жилья.Это факт.Позор.
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Роман

23 минуты назад
Вот зачем писать ересь. Это тоже самое, что средняя зарплата, средняя температура,и голубцы.Помоему народ уже считают за умолишонных, хотя 19 сентября это подтверждает.
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