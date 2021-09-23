Здоровье

16 минут назад

Прививки от гриппа в Липецкой области сделали 131,2 тысячи человек

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#коронавирус #ОРВИ #грипп
Прививки от гриппа в Липецкой области сделали 131,2 тысячи человек

В Липецкой области началась подготовка к сезону повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ и четвертой волне коронавируса: коечный фонд инфекционных госпиталей увеличен до 2150 мест.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, с 21 сентября увеличен до 2150 мест коечный фонд инфекционных госпиталей, в настоящее время получают лечение в них около 1700 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. Обеспеченность койками составляет 1,9 на 1000 населения. Для подготовки к работе в эпидсезон приобретено дополнительное количество дыхательной и следящей аппаратуры, диагностической техники, разнообразных расходных материалов, служба скорой медицинской помощи обновила автопарк реанимобилей.

В Липецкой области продолжается вакцинация против коронавируса, прививками планируют охватить 730 008 человек или 80% от взрослого населения. В регионе развернуты 36 стационарных пунктов вакцинации, 30 мобильных прививочных пунктов (из них 6 на базе торгово-развлекательных центров), созданы 47 мобильных бригад.

По состоянию на 23 сентября в Липецкую область поставлено 458 662 комплекта вакцины против коронавируса «Спутник-V» и 62 340 доз вакцины «Спутник-лайт». Привито однократно 403 тысячи человек, план выполнен на 55,2%, охват населения прививками составляет 44%.

Начата вакцинация против гриппа. В этом году планируется привить 684 тысячи жителей области, уже привито 131,2 тысячи человек, это 19,2% от плана, охват населения составил 11%.

В Управлении здравоохранения отмечают, что переболевшие коронавирусом люди через 3-6 месяцев могут заражаться повторно в виду нестойкости иммунитета. Привитым против новой коронавирусной инфекции 6 месяцев назад и более требуется повторная вакцинация. Наиболее рациональным вариантом для ранее вакцинированных или переболевших COVID-19 является повторная вакцинация вакциной «Спутник-лайт» - требуется только одно введение препарата.

В один день сделать прививку от гриппа и COVID-19 нельзя, между вакцинациями должен пройти месяц, поэтому более рационально сделать сначала прививки от COVID-19, а через месяц после завершенной вакцинации получить прививку от гриппа.
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#коронавирус #ОРВИ #грипп

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