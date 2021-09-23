сегодня, 14:05
За сутки от COVID-19 умерли 9 человек, у 212 подтверждена коронавирусная инфекция
За минувшие сутки в Липецкой области 212 случаев инфицирования коронавирусом, 250 человек завершили лечение от COVID-19, 9 человек от болезни умерли.
Из 212 выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом 67 приходятся на Липецк. По остальным муниципалитетам области выявленные случаи распределяются следующим образом:
Елец - 17,
Грязинский район - 41,
Данковский район - 12,
Добринский район - 15,
Добровский район - 11,
Елецкий район - 18,
Измалковский район - 7,
Лев-Толстовский район - 5,
Липецкий район - 19.
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