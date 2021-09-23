За сутки от COVID-19 умерли 9 человек, у 212 подтверждена коронавирусная инфекция

За минувшие сутки в Липецкой области 212 случаев инфицирования коронавирусом, 250 человек завершили лечение от COVID-19, 9 человек от болезни умерли.



Как сообщает региональный оперштаб по противодействию коронавирусной эпидемии, с марта прошлого года на территории Липецкой области зарегистрировано 51478 случаев новой коронавирусной инфекции, 44904 человека выздоровели, 1601 человек умер. 4973 — проходят лечение. Из них в больницах находятся 534 человека, получают лечение на дому 4439 пациента с лёгкой формой COVID-19.



Из 212 выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом 67 приходятся на Липецк. По остальным муниципалитетам области выявленные случаи распределяются следующим образом:



Елец - 17,

Грязинский район - 41,

Данковский район - 12,

Добринский район - 15,

Добровский район - 11,

Елецкий район - 18,

Измалковский район - 7,

Лев-Толстовский район - 5,

Липецкий район - 19.

