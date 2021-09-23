Коронавирус

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За сутки от COVID-19 умерли 9 человек, у 212 подтверждена коронавирусная инфекция

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#Коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли 9 человек, у 212 подтверждена коронавирусная инфекция

За минувшие сутки в Липецкой области 212 случаев инфицирования коронавирусом, 250 человек завершили лечение от COVID-19, 9 человек от болезни умерли.

Как сообщает региональный оперштаб по противодействию коронавирусной эпидемии, с марта прошлого года на территории Липецкой области зарегистрировано 51478 случаев новой коронавирусной инфекции, 44904 человека выздоровели, 1601 человек умер. 4973 — проходят лечение. Из них в больницах находятся 534 человека, получают лечение на дому 4439 пациента с лёгкой формой COVID-19. 

Из 212 выявленных за сутки случаев инфицирования коронавирусом 67 приходятся на Липецк. По остальным муниципалитетам области выявленные случаи распределяются следующим образом: 

Елец - 17, 
Грязинский район - 41, 
Данковский район - 12,
Добринский район - 15, 
Добровский район - 11, 
Елецкий район - 18, 
Измалковский район - 7, 
Лев-Толстовский район - 5, 
Липецкий район - 19.
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#Коронавирус

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