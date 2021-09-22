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На помощника президента Украины совершено покушение
В автомобиль попало более 10 пуль, водитель машины был ранен.
22 сентября около 10 часов утра недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Украины Сергея Шефира, - сообщает МВД Украины.
В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель, - отмечается в сообщении.
"Водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии", — пишет "Страна.UA".
"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", - сообщили источники в правоохранительных органах.
На месте ЧП работают следственно-оперативные группы полиции.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. К расследованию подключилась СБУ, - передает РИА Новости.
Проводится специальная полицейская операция для розыска злоумышленников.
Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сказал, что не знает, поступали ли угрозы в адрес советника, но полагает, что покушение связано с активной политикой Владимира Зеленского. Среди основных версий случившегося он назвал месть контрабандистов и криминальных авторитетов. Также, по его мнению, не исключен "российский след".
Сергей Шефир с мая 2019 года занимает должность первого помощника президента Украины. Вместе с Зеленским он также является сооснователем "Студии Квартал-95".
В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель, - отмечается в сообщении.
"Водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии", — пишет "Страна.UA".
"Стреляли в Шефира. Водитель получил три пули. Сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Шефир жив, не ранен", - сообщили источники в правоохранительных органах.
На месте ЧП работают следственно-оперативные группы полиции.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более человек. К расследованию подключилась СБУ, - передает РИА Новости.
Проводится специальная полицейская операция для розыска злоумышленников.
Глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сказал, что не знает, поступали ли угрозы в адрес советника, но полагает, что покушение связано с активной политикой Владимира Зеленского. Среди основных версий случившегося он назвал месть контрабандистов и криминальных авторитетов. Также, по его мнению, не исключен "российский след".
Сергей Шефир с мая 2019 года занимает должность первого помощника президента Украины. Вместе с Зеленским он также является сооснователем "Студии Квартал-95".