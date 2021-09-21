Константин Востриков покидает пост первого заместителя главы администрации Липецка

29 сентября – последний рабочий день Константина Вострикова в должности первого вице-мэра Липецка, с 30 сентября он назначен заместителем главы администрации региона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Константин Востриков родился в 1984 году. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Экономика». Занимал должности директора Фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов региона.



На должность первого заместителя главы администрации Липецка был назначен 24 марта 2020 года, координировал работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды, а позже и территориальных округов, на базе которых в этом году был создан единый департамент.



«За время работы Константина Вострикова в должности первого вице-мэра в Липецке были проведены серьёзные работы по благоустройству общественных пространств, возросли темпы и объёмы дорожных ремонтов, продолжалось строительство социальных учреждений. Липецк неоднократно входил в число городов-лидеров по реализации национальных проектов и созданию условий для формирования комфортной городской среды. Так, по итогам 2020-го года Липецк стал 13-ым в России и 4-ым в ЦФО по качеству городской среды», рассказали в мэрии.



Константин Востриков награждён почётными грамотами и благодарственными письмами, в том числе Минэнерго России.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

