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Константин Востриков покидает пост первого заместителя главы администрации Липецка

10 1942
#кадры #администрация Липецка
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Константин Востриков покидает пост первого заместителя главы администрации Липецка

29 сентября – последний рабочий день Константина Вострикова в должности первого вице-мэра Липецка, с 30 сентября он назначен заместителем главы администрации региона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Константин Востриков родился в 1984 году. Имеет два высших образования: в 2006 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений», в 2017 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Экономика». Занимал должности директора Фонда капитального ремонта и заместителя начальника управления энергетики и тарифов региона.
 
На должность первого заместителя главы администрации Липецка был назначен 24 марта 2020 года, координировал работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды, а позже и территориальных округов, на базе которых в этом году был создан единый департамент.
 
«За время работы Константина Вострикова в должности первого вице-мэра в Липецке были проведены серьёзные работы по благоустройству общественных пространств, возросли темпы и объёмы дорожных ремонтов, продолжалось строительство социальных учреждений. Липецк неоднократно входил в число городов-лидеров по реализации национальных проектов и созданию условий для формирования комфортной городской среды. Так, по итогам 2020-го года Липецк стал 13-ым в России и 4-ым в ЦФО по качеству городской среды», рассказали в мэрии.
 
Константин Востриков награждён почётными грамотами и благодарственными письмами, в том числе Минэнерго России.

Фото пресс-службы администрации Липецка.
10 1942
#кадры #администрация Липецка
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Комментарии (10)

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роман

10 минут назад
Ничего себе! Карьера стремительными темпами развивается! Там год, тут год и уже все выполнил и уже новая должность. Молодец!!!!
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SS

14 минут назад
Как сказал один умный человек: "у нас умных людей не любят". А этого Вострикового карьера очень любит - делайте выводы!
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Артурчик

37 минут назад
А мы думали это все наша мэрша сделала, а оказывается все это сделал эффективный менеджер.
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Неравнодушный горожанин

37 минут назад
А сколько городов участвовали? 13 в общероссийском конкурсе и 4 в ЦФО-шном?
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граф Де Ля Фер

39 минут назад
Какой прыткий мальчуган. По ступенькам поскакал резво. Ни там, ни там ни хрена не сделал - хоп и вице-губер
ответить

?

42 минуты назад
А губер чем занимается ? У него зам и советник есть .
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ГостЬ..

43 минуты назад
Первый заместитель , первый вице-мэр . По объявлению поди пришёл . А второй и третий зам кто ?! Одни замы подзамы до 7 колена .
ответить

Инстраграммчик почИтывать надо !

50 минут назад
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ДНЯ ! ГДЕ ЕЩЁ ФУДКОРТОВ ПОНАСТАВИТЬ , СОЗДАВ НОВЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ !? ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Не договорились.

51 минуту назад
Что-то в данном королевстве не так всё спокойно. Бегут как ....... с корабля.
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007

52 минуты назад
Ничего он не сделал и зачнм он губеру?
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