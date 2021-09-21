сегодня, 13:17
Константин Востриков покидает пост первого заместителя главы администрации Липецка
29 сентября – последний рабочий день Константина Вострикова в должности первого вице-мэра Липецка, с 30 сентября он назначен заместителем главы администрации региона.
На должность первого заместителя главы администрации Липецка был назначен 24 марта 2020 года, координировал работу департаментов ЖКХ, градостроительства и архитектуры, транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, управления административно-технического контроля и отдела охраны окружающей среды, а позже и территориальных округов, на базе которых в этом году был создан единый департамент.
«За время работы Константина Вострикова в должности первого вице-мэра в Липецке были проведены серьёзные работы по благоустройству общественных пространств, возросли темпы и объёмы дорожных ремонтов, продолжалось строительство социальных учреждений. Липецк неоднократно входил в число городов-лидеров по реализации национальных проектов и созданию условий для формирования комфортной городской среды. Так, по итогам 2020-го года Липецк стал 13-ым в России и 4-ым в ЦФО по качеству городской среды», рассказали в мэрии.
Константин Востриков награждён почётными грамотами и благодарственными письмами, в том числе Минэнерго России.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
роман
SS
Артурчик
Неравнодушный горожанин
граф Де Ля Фер
?
ГостЬ..
Инстраграммчик почИтывать надо !
Не договорились.
007