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У Дворца спорта «Звёздный» вандалы уже испортили порты зарядки гаджетов

34 2113
#Дворец спорта «Звездный» #реконструкция
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У Дворца спорта «Звёздный» вандалы уже испортили порты зарядки гаджетов

В управлении строительства города подсчитывают ущерб и готовят документы в полицию.

Напомним, 15 сентября в Липецке торжественно открыли плоскостной фонтан и обновлённую площадь у дворца спорта «Звёздный», выполненную в космической тематике.

И вот уже в мэрии подсчитывают ущерб, нанесённой новой площади вандалами. В беседках, которые выполнены в форме планет, сломали крышки входов, к которым можно подключить зарядные устройства для мобильных телефонов.

- Порты зарядки гаджетов на новых скамейках-беседках уже испорчены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Сейчас в управлении строительства города подсчитывают ущерб и готовят документы в полицию. В этой ситуации ещё раз хочется попросить жителей и гостей Липецка бережно относиться к городским пространствам. А свидетелей актов вандализма – не оставаться безучастными и сразу же сообщать о подобном в полицию.
34 2113
#Дворец спорта «Звездный» #реконструкция
3

Комментарии (34)

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Патриот

7 минут назад
Рано ещё в эту деревню кусочек цивилизации вносить, сначала окультуривать нужно. Мы отстаём от Москвы на 80 лет. А потом Путин им виноват, С СЕБЯ НАЧНИТЕ МЕНЯТЬСЯ...
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!!

10 минут назад
После такой демографии, лет через 10 страшно подумать что будет , надо не только родить но и научить воспитать, недавно видел в мфц женщину оформлявшую пособия у неё пять детей, а свою фамилию она с паспорта списывала и благ заполняла переписывала с напечатанного текста , не цыганка, русскоязычная, не из азии
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21

11 минут назад
Морды бы их тупорылые испортить.
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Гость

12 минут назад
Нужна глобальная зачистка от гопоты... Реально, если полиция не хочет этим заниматься, мы Милиция займёмся этим
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Жорж милославский

12 минут назад
На полицаев рассчитывать нечего,они только пенсов и беременных гоняют на митингах
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гость

13 минут назад
Развели демократию.Посадить чтоб другим не повадно было.И огласить на весь мир.
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Они сдавали

14 минут назад
ЭгЭ
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Гость

15 минут назад
Липа город гопоты.. И быдла, кто бы Сомневался в этом...и синих с наколками, рейд нужен
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Серж

15 минут назад
Очень хорошо!, Ты и правда так думаешь. Наверное одного поля ягоды.
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дед

19 минут назад
Памперсному поколению не нужно образование,чем тупее тем лучше для буржуев.
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