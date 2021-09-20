Происшествия
сегодня, 16:56
У Дворца спорта «Звёздный» вандалы уже испортили порты зарядки гаджетов
В управлении строительства города подсчитывают ущерб и готовят документы в полицию.
Напомним, 15 сентября в Липецке торжественно открыли плоскостной фонтан и обновлённую площадь у дворца спорта «Звёздный», выполненную в космической тематике.
И вот уже в мэрии подсчитывают ущерб, нанесённой новой площади вандалами. В беседках, которые выполнены в форме планет, сломали крышки входов, к которым можно подключить зарядные устройства для мобильных телефонов.
- Порты зарядки гаджетов на новых скамейках-беседках уже испорчены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Сейчас в управлении строительства города подсчитывают ущерб и готовят документы в полицию. В этой ситуации ещё раз хочется попросить жителей и гостей Липецка бережно относиться к городским пространствам. А свидетелей актов вандализма – не оставаться безучастными и сразу же сообщать о подобном в полицию.
И вот уже в мэрии подсчитывают ущерб, нанесённой новой площади вандалами. В беседках, которые выполнены в форме планет, сломали крышки входов, к которым можно подключить зарядные устройства для мобильных телефонов.
- Порты зарядки гаджетов на новых скамейках-беседках уже испорчены, - сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка. - Сейчас в управлении строительства города подсчитывают ущерб и готовят документы в полицию. В этой ситуации ещё раз хочется попросить жителей и гостей Липецка бережно относиться к городским пространствам. А свидетелей актов вандализма – не оставаться безучастными и сразу же сообщать о подобном в полицию.
Комментарии (34)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Патриот
!!
21
Гость
Жорж милославский
гость
Они сдавали
Гость
Серж
дед