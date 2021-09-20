51 минуту назад
Самолет из Турции экстренно сел в Сочи из-за смерти женщины на борту
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сделал вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи из-за смерти пассажирки на борту.
Экипаж воздушного судна и врач из числа пассажиров не смогли спасти жизнь женщине.
"Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья - Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, Сочи", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Первую медицинскую помощь женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров, но она умерла до прибытия в аэропорт.
В пресс-службе аэропорта Сочи ТАСС уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган.
"В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром", - отметили в сообщении.