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51 минуту назад

Самолет из Турции экстренно сел в Сочи из-за смерти женщины на борту

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#самолет #аварийная посадка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сделал вынужденную посадку в международном аэропорту Сочи из-за смерти пассажирки на борту.

Пассажирка "Уральский авиалиний", летевшая из Антальи в Екатеринбург, умерла на борту самолёта

Экипаж воздушного судна и врач из числа пассажиров не смогли спасти жизнь женщине.

"Во время выполнения рейса U61070 по маршруту Анталья - Екатеринбург у пассажира-женщины ухудшилось самочувствие. Для оказания своевременной медицинской помощи командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту, Сочи", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Первую медицинскую помощь женщине оказывали члены экипажа и врач из числа пассажиров, но она умерла до прибытия в аэропорт.

В пресс-службе аэропорта Сочи ТАСС уточнили, что скончалась пассажирка 1959 года рождения из города Курган.

"В настоящее время воздушное судно ожидает отправки после завершения всех необходимых процедур с умершим пассажиром", - отметили в сообщении.
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#самолет #аварийная посадка

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