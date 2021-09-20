Магазину грозит штраф до 50 000 рублей за нарушение антиковидных требований

Там нарушали масочный режим и ряд других требований к предприятиям торговли.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в соответствии с которой предусмотрен штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.







Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ходе проверки соблюдения постановления №159 администрации Липецкой области оказалось, что в магазине «Емельянов» не обеспечено нахождение работников в медицинских масках, закрывающих нос и рот, взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп.