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Магазину грозит штраф до 50 000 рублей за нарушение антиковидных требований

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#коронавирус #торговля
Магазину грозит штраф до 50 000 рублей за нарушение антиковидных требований

Там нарушали масочный режим и ряд других требований к предприятиям торговли.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в ходе проверки соблюдения постановления №159 администрации Липецкой области оказалось, что в магазине «Емельянов» не обеспечено нахождение работников в медицинских масках, закрывающих нос и рот, взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее 1,5 метров, нанесение соответствующей разметки на пол и стены помещений, оборудование рабочих мест прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей, применение в помещениях бактерицидных ламп.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, в соответствии с которой предусмотрен штраф для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Фото - liptorg-cp.ru
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#коронавирус #торговля

Комментарии (3)

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Видно

13 минут назад
Неотстегнули.
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Россиянка

26 минут назад
Хватит этого маразма уже,просто тошнит от этого всего ,сколько на отдыхах людей подцепило этой гадости,там не было никаких ламп,разметок и прочего маразма!Написали на бумаге закончики и пошли изображать работу рекетиры государевы
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Вообще то

50 минут назад
такие нарушения встречаются почти везде за исключением разметки, но наказывают ....
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