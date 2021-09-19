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Дожди задерживаются в Липецкой области вместе с циклоном

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#дожди #циклон
Дожди задерживаются в Липецкой области вместе с циклоном

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с юго-запада – пройдут умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области облачно, временами дожди. Ветер восточный, 7-12 м/сек, ночью порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов. 

В Липецке облачно, дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов. 

День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 1 градус мороза.  
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#дожди #циклон

Комментарии (2)

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Эксперт

39 минут назад
Это самая отличная новость этого года! Отмечаем это событие.
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КвадраБот Максим

сегодня, 13:47
Это здорово! Пусть льют , хоть каждый день!! Я люблю дожди!!! А ещё снег и морозы!!!! Когда же уже выпадит снег , да ударят морозы?! А то надоела эта уже жара , и лето тоже!!!!!!!!
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