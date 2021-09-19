сегодня, 13:33
Дожди задерживаются в Липецкой области вместе с циклоном
В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с юго-запада – пройдут умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке облачно, дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.
День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 1 градус мороза.
Эксперт
КвадраБот Максим