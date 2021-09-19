Дожди задерживаются в Липецкой области вместе с циклоном

В ближайшие сутки Липецкая область будет находиться под влиянием циклона с юго-запада – пройдут умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 8-9 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 сентября в Липецкой области облачно, временами дожди. Ветер восточный, 7-12 м/сек, ночью порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +9 до +14 градусов.



В Липецке облачно, дожди. Температура ночью составит от +4 до +6 градусов, днем будет от +11 до +13 градусов.



День 20 сентября стал самым теплым в Липецке в 1994 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 1 градус мороза.

