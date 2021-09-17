Политика
сегодня, 11:07
Евгения Уваркина проголосовала с помощью «мобильного избирателя»
Мэр проголосовала на участке, расположенном в школе №24.
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Евгения Уваркина приехала на избирательный участок около 11.00 в сопровождении председателя департамента образования Светланы Бедровой и начальника управления внутренней политики Ивана Терехова.
- Считаю, что граждане все больше понимают, что будущее в их руках, - отметила Евгения Уваркина.
Мэр воспользовалась сервисом «мобильный избиратель». Выбрала участок, в который ей было удобно заехать, не нарушая рабочего графика.
По мнению председателя УИК Олега Фаткина, голосование сегодня с утра идет активно.
- Считаю, что граждане все больше понимают, что будущее в их руках, - отметила Евгения Уваркина.
Мэр воспользовалась сервисом «мобильный избиратель». Выбрала участок, в который ей было удобно заехать, не нарушая рабочего графика.
По мнению председателя УИК Олега Фаткина, голосование сегодня с утра идет активно.
Коммунист
А лександр
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Доярка с хацапетовки
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