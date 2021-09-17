Политика

сегодня, 11:07

Евгения Уваркина проголосовала с помощью «мобильного избирателя»

10 888
#выборы
3

Мэр проголосовала на участке, расположенном в школе №24.

Загрузка плеера
Евгения Уваркина приехала на избирательный участок около 11.00 в сопровождении председателя департамента образования  Светланы Бедровой и начальника управления  внутренней политики Ивана Терехова.

- Считаю, что граждане все больше понимают, что будущее в их руках, - отметила Евгения Уваркина.

Мэр воспользовалась сервисом «мобильный избиратель». Выбрала участок, в который ей было удобно заехать, не нарушая рабочего графика. 

По мнению председателя УИК Олега Фаткина, голосование сегодня с утра идет активно.
10 888
#выборы
3

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Коммунист

6 минут назад
Одних посадили, других вынудили уехать из станы, третьих отказались регистрировать. Да, будущее народа в надёжных руках. Только руки эти не народа.
ответить

А лександр

6 минут назад
Интересно толпа не ломанулась голосовать сегодня следом за ней?
ответить

Мимоходом

7 минут назад
мнение народа, не жили хорошо, и не надо начинать...
ответить

Мимоходом

23 минуты назад
В сопровождении председателя департамента образования Светланы Бедровой и начальника управления внутренней политики Олега Терехова. Ну правильно сказал Снежков - праздник. Проголосовал и на троих.
ответить

Мимо проходил

28 минут назад
На открытии фонтанов без маски , а тут вдруг вспомнила про ковид?
ответить

Любопытный

31 минуту назад
Отвратительное зрелище. Пиар на голодных стариках и развалившейся стране.
ответить

Олег п

44 минуты назад
Всех принудительно гонят
ответить

мнение народа

44 минуты назад
Что толку голосовать-то?! Жизни , как не было хорошей , так и не будет!!
ответить

Доярка с хацапетовки

58 минут назад
За кого хоть, проголосовала то?
ответить

Читатель

сегодня, 11:12
Не "нарушая рабочего графика" в рабочее время)))
ответить

Еще в рубрике

Данных о нарушениях на выборах в облизбирком пока не поступало
#выборы
4
Данных о нарушениях на выборах в облизбирком пока не поступало

сегодня, 09:35

Политика
Игорь Артамонов проголосовал одним из первых
#выборы
6
Игорь Артамонов проголосовал одним из первых

сегодня, 09:13

Политика
В Липецкой области открылись 893 избирательных участка
#выборы
12
В Липецкой области открылись 893 избирательных участка

сегодня, 08:00

Политика
Евгения Фрай: «С Тарасенко нас объединяет искреннее желание помогать людям»
#Выборы 2021
Евгения Фрай: «С Тарасенко нас объединяет искреннее желание помогать людям»

вчера, 10:24

Политика
Валерий Синюц: «Свой авторитет Михаил Тарасенко заслужил работой»
#Выборы 2021
Валерий Синюц: «Свой авторитет Михаил Тарасенко заслужил работой»

15.09.2021 10:37

Политика
Мягкая сила ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ
#Выборы 2021
Мягкая сила ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ

15.09.2021 08:00

Политика