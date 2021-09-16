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Новую терапию для лечения коронавируса начали применять в Москве на беременных

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#коронавирус #терапия #беременные

Препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител начали применять в Москве для лечения коронавируса.

Москва первой в России начала применять новейшие препараты из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. Во всем мире их используют для лечения пациентов на ранней стадии заболевания коронавирусной инфекции, у которых есть риски тяжелого течения заболевания, - сообщает Официальный сайт мэра Москвы.

Новую терапию в первую очередь порекомендовали беременным женщинам с коронавирусной инфекцией.

В частности, на базе городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова и городской клинической больницы № 52 открыли специальные стационары кратковременного пребывания, а состояние беременных женщин начали контролировать акушеры-гинекологи, в том числе телемедицинского центра. Эти две клиники имеют большой опыт лечения пациентов с коронавирусом.

"По заключению врачебной комиссии для лечения женщин с COVID-19 в период беременности возможно применение препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител. На сегодняшний день в Москве уже более 70 пациенток получили данную терапию. При применении препаратов не было зарегистрировано нежелательных явлений, но была отмечена быстрая нейтрализация вируса и улучшение состояния пациенток. Сегодня такая терапия успешно используется в США, Франции, Германии, Италии и других странах", — сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По мнению экспертов, во время беременности женщины более подвержены респираторным вирусным инфекциям из-за физиологических изменений в организме. При этом они находятся в группе риска по тяжелому течению ОРВИ и COVID-19.

В мае Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило экстренно применять рекомбинантные моноклональные антитела для лечения ранних стадий коронавируса у взрослых и подростков. Европейское агентство лекарственных средств также выдало положительное научное заключение. А Минздрав России разрешил временное обращение и ввоз в страну лекарственных препаратов из этой группы.


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#коронавирус #терапия #беременные

Комментарии (1)

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н

32 минуты назад
почему только беременных,если успех в лечении подтвержден?
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