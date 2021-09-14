55 минут назад
В Липецкую область приходит похолодание
В ближайшие трое суток на территории Липецкой области усилится влияние антициклона, воздушные потоки с севера принесут похолодание, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +16 до +18 градусов.
День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.
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