Погода в Липецке

55 минут назад

В Липецкую область приходит похолодание

5 972
#похолодание
3
В Липецкую область приходит похолодание

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области усилится влияние антициклона, воздушные потоки с севера принесут похолодание, будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 9-11 градусов тепла, что на 1-3 градуса ниже климатической нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью составит от +3 до +8 градусов, днем будет от +15 до +20 градусов. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от +5 до +7 градусов, днем будет от +16 до +18 градусов. 

День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.  
5 972
#похолодание
3

Комментарии (5)

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Доярка с хацапетовки

2 минуты назад
Значит скоро будут менять трубы!
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Дарья

12 минут назад
Как бы очень наступила и похолодание это нормально , а что его как обычно не ждали или думали у нас тропики вечно будут!!!
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КвадраБот Максим

35 минут назад
Ну , наконец-то ! Ура-а-а !! Похолодание !! Быстрее бы уже выпал снег , и ударили морозы !!! А то надоела эта уже жара , и лето тоже !!!!!
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Лето бесконечное

35 минут назад
Меж тем в Москве со вчерашнего дня началась подача тепла в дома.
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Бесконечное лето

42 минуты назад
Нормальная летняя прохлада +15+17. Но сейчас прибегут квадработы и будут требовать морозов и включить отопление :)))
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