В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

Коронавирусом за неделю заболели 12 человек.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 9,4%. Всего с 5 по 11 мая было зарегистрировано 2610 случаев ОРВИ (в том числе 23 случая гриппа).Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость в регионе ниже уровня эпидпорога на 42,24%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (32% всех случаев).Сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.Коронавирусом за неделю заболели 12 человек, что на 66,6% выше уровня предыдущей недели.