Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке у дамбы на реке Воронеж утонул мужчина
Происшествия
Водитель пострадавшего на проспекте Победы «Ларгуса» предлагает полюбовное решение
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
Ночью в Ельце горела табачная фабрика
Происшествия
Лук резко вырос в цене
Общество
«Лада» опрокинулась под Липецком
Происшествия
Сегодня в Липецке: день медицинской сестры, липчане против длинных майских праздников
Общество
27 мигрантов-нелегалов выявили на стройке в Липецком округе
Происшествия
Два человека погибли в столкновении «Фольксвагена» с грузовиками
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: день медицинской сестры, липчане против длинных майских праздников
Общество
В Липецкой области еще одна ночь с заморозками
Погода в Липецке
27 мигрантов-нелегалов выявили на стройке в Липецком округе
Происшествия
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
На пересечении улиц Прокатной и адмирала Макарова посадят 40 ореховых деревьев
Общество
«Лада» опрокинулась под Липецком
Происшествия
На улице Ферросплавной забил фонтан
Общество
В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
Здоровье
Два человека погибли в столкновении «Фольксвагена» с грузовиками
Происшествия
Рабочая неделя началась с серии «минирований»
Происшествия
Читать все
Здоровье
199
45 минут назад
1

В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом

Коронавирусом за неделю заболели 12 человек.

На минувшей неделе в Липецкой области заболеваемость ОРВИ выросла на 9,4%. Всего с 5 по 11 мая было зарегистрировано 2610 случаев ОРВИ (в том числе 23 случая гриппа).

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость в регионе ниже уровня эпидпорога на 42,24%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (32% всех случаев).

Сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.

Коронавирусом за неделю заболели 12 человек, что на 66,6% выше уровня предыдущей недели.
ОРВИ
грипп
коронавирус
0
1
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
васёк
27 минут назад
маски коды в магазины штрафы ну всё остальное только это поможет в данный момент
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить