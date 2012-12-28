Здоровье
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45 минут назад
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В Липецкой области выросла заболеваемость ОРВИ и коронавирусом
Коронавирусом за неделю заболели 12 человек.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость в регионе ниже уровня эпидпорога на 42,24%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке (32% всех случаев).
Сейчас циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, негриппозные респираторные вирусы.
Коронавирусом за неделю заболели 12 человек, что на 66,6% выше уровня предыдущей недели.
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