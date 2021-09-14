Коронавирус

сегодня, 16:34

Липецкий район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

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#коронавирус
Липецкий район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 49 619 случаев новой коронавирусной инфекции, 43 392 человека выздоровели, в том числе 249 за последние сутки, 4 698 — лечатся, 1 529 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 525 человек.

В больницах сегодня находятся 558 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 140 пациентов с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 196 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 14 сентября 2020 года врачи зафиксировали 31 случай COVID-19.

Сегодня больше всего заболевших как всегда в Липецке — 127, на втором месте Липецкий район — 26, на третьем Грязинский район — 19. В Добринском районе — 13, в Ельце — 7, в Добровском районе — 3, в Елецком районе — один заболевший.
1 617
#коронавирус

Комментарии (2)

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Житель

35 минут назад
Уважаемые чиновники отвечающие за медицину в нашей области, посетите поликлинику на улице Звёздная 15/1. Терапевтов нет, запись на следующей неделе. Узких специалистов нет (эндокринолога, окулиста, кордиолога и т.д.). Висит объявление о возможности привиться от гриппа, но вакцины нет. Пациент выходя от врача сообщает, что у нее положительный тест на короновирусом, при это сидела в общей очереди не меньше часа. Это нормально?
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