Липецкий район на втором месте по количеству выявленных за сутки случаев COVID-19

Всего с начала эпидемии на территории региона, по данным оперштаба, зарегистрированы 49 619 случаев новой коронавирусной инфекции, 43 392 человека выздоровели, в том числе 249 за последние сутки, 4 698 — лечатся, 1 529 человек умерли, в том числе 8 за последние сутки. По данным сайта стопкоронавирус.рф, умерли 1 525 человек.

В больницах сегодня находятся 558 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», лечатся дома 4 140 пациентов с лёгкой формой COVID-19.



За последние сутки в регионе подтверждены 196 случаев инфицирования коронавирусом. Для сравнения, 14 сентября 2020 года врачи зафиксировали 31 случай COVID-19.



Сегодня больше всего заболевших как всегда в Липецке — 127, на втором месте Липецкий район — 26, на третьем Грязинский район — 19. В Добринском районе — 13, в Ельце — 7, в Добровском районе — 3, в Елецком районе — один заболевший.