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сегодня, 14:03
Правительство РФ поддержит отмену обязательного техосмотра
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Правительство России поддержит идею об отмене обязательного техосмотра автомобилей.
Правительство РФ поддержит предложение отменить обязательный техосмотр автомобилей, - заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", - отметил Мишустин.
Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила эту инициативу "Единой России".
Как ранее заявил секретарь генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, процедуру следует сделать добровольной. Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобилю или мотоциклу больше 4 лет, - сообщает РИА Новости.
Авторы законопроекта объяснили необходимость отмены техосмотра низкой вероятностью участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, в ДТП — 1,1 и 0,7% соответственно, - передает РБК.
Венская Конвенция о дорожном движении, участником которой является Россия, предусматривает обязательный ТО только для автобусов и грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.
"Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью, и будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины", - отметил Мишустин.
Ранее правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила эту инициативу "Единой России".
Как ранее заявил секретарь генсовета партии и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, процедуру следует сделать добровольной. Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Обязательный техосмотр нужно будет проводить при смене владельца и только в случае, если автомобилю или мотоциклу больше 4 лет, - сообщает РИА Новости.
Авторы законопроекта объяснили необходимость отмены техосмотра низкой вероятностью участия легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, в ДТП — 1,1 и 0,7% соответственно, - передает РБК.
Венская Конвенция о дорожном движении, участником которой является Россия, предусматривает обязательный ТО только для автобусов и грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т, а также прицепов к ним.
208