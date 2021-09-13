В России

сегодня, 12:44

Большинство россиян не хочет уезжать жить в другие страны

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#опрос #рейтинг стран

При возможности выбрать для жизни любую страну мира 41% россиян выбрали бы нашу страну.

41% россиян заявили, что хотели бы остаться в РФ, если бы у них была возможность выбрать любую страну мира, - гласят данные опроса SuperJob.

Согласно предыдущим исследованиям в 2010 и 2016 годах, этот вариант выбрали 23 и 40% респондентов соответственно, - передает РБК.

На 2-м месте рейтинга стран, лучших для жизни, оказались США — там хотели бы жить 7% опрошенных (в 2010 и 2016 годах — по 5%). В пятерку самых популярных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария, их выбрали по 4% респондентов.

Германию выбрали 3% респондентов, а Испанию, Австралию и Швецию — по 2%. О готовности жить в Великобритании, Франции, Турции, Южной Корее, Чехии, Исландии и других странах заявили по 1% опрошенных.

Среди тех, кто хотел бы остаться в России, больше женщин, чем мужчин, показало исследование (45% против 39%). РФ в качестве страны проживания также выбрали большинство представителей популярных профессий, опрошенных сервисом (врачи, учителя, менеджеры по продажам и работе с клиентами, программисты, продавцы, секретари, HR-менеджеры, водители, бухгалтеры и другие).

Среди тех, кто хотел бы жить в США, оказалось большинство врачей (23%), экономистов (20%) и программистов (15%). Канаду готовы выбрать системные администраторы (19%), Германию — бухгалтеры (15%), Италию — секретари (17%).
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#опрос #рейтинг стран

Комментарии (1)

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Откройте границы дайте людям

45 минут назад
возможность уехать и увидите сколько останется а останется пятая часть это те кто у кормушки то-есть грабит народ и "малоимущие" в своих особняках
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