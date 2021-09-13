Общество

сегодня, 12:36

Мозговой центр крупнейшего картельного сговора России оказался в Липецкой области

11 2707
#сговор #торги
3
Мозговой центр крупнейшего картельного сговора России оказался в Липецкой области

Ингушским УФАС России раскрыт крупнейший картельный сговор на торгах. Действия участников картельного сговора, охватившего около 7 тысяч торгов на сумму порядка 9 миллиардов рублей, координировались со стороны производителя медицинских изделий ООО «МПК «Елец».

Комиссия Ингушского УФАС России завершила расследование картельного сговора. Нарушение продолжалось почти 2 года и затронуло около 7 тысяч закупок по всей стране. Сотрудники ведомства выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», а также двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую сумму порядка 9 млрд рублей.

В результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации. Эти неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медицинские изделия. В следствии чего объём закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания медуслуг гражданам мог сократиться.

- УФАС проводило внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, заключивших антиконкурентные соглашения, при поддержке правоохранительных органов, поскольку проверяемые лица препятствовали сотрудникам ведомства в проверках. В ходе рассмотрения дела было установлено, что действия участников торгов координировались производителем медицинских изделий ООО «МПК «Елец». При этом сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям-производителям отечественной продукции. Участники сговора использовали правило «третий лишний». Оно применяется в случаях, когда двое из участников являются производителями российского товара, а остальные поставщики иностранной продукции. Имитируя конкуренцию, они подавали по два согласованных между собой предложения. Благодаря этому заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили госконтракты между собой. При этом участники сговора обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя правом на подачу жалоб в отношении организаций-конкурентов. В жалобах участники сговора указывали, что заказчики не пользовались правилом «третий лишний». При этом при отсутствии сговора они не могли знать о содержании заявок других участников торгов,- сообщает УФАС по Липецкой области.

Ингушское УФАС России признало ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», двух индивидуальных предпринимателей, а также координатора действий участников сговора ООО «МПК «Елец», нарушившими Закон о защите конкуренции. Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.
11 2707
#сговор #торги
3

Комментарии (11)

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Биомасса

20 минут назад
Все это похоже на пук в лужу.
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НЕ ПАТРИОТ (иностранный агент)

25 минут назад
И чё???
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Иван

45 минут назад
По ходу затронет верхушку
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УФАС

49 минут назад
Главное, при расследовании подобных вещей- не выйти на самих себя!
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??

50 минут назад
Пирога перестало хватать на всех?
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ALEX

53 минуты назад
Липецк, Все заняты выборами.
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Альберд

54 минуты назад
Это рынок. Не какой сговор нет
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Липецк

сегодня, 13:22
Это получается разворовывали бюджетные деньги? Это в то время когда деньги детям на лечение по телевизору собираем? Тут по всей строгости закона посадки должны быть с конфискацией сворованных бюджетных денег и конфискацией имущества. Где депутаты? Общественность? Прокуратура?
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Сталин был прав

сегодня, 13:17
в СССР такого не было
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Конституция

сегодня, 13:02
Результат политики правящей партии.
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