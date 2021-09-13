Мозговой центр крупнейшего картельного сговора России оказался в Липецкой области

Ингушским УФАС России раскрыт крупнейший картельный сговор на торгах. Действия участников картельного сговора, охватившего около 7 тысяч торгов на сумму порядка 9 миллиардов рублей, координировались со стороны производителя медицинских изделий ООО «МПК «Елец».

Комиссия Ингушского УФАС России завершила расследование картельного сговора. Нарушение продолжалось почти 2 года и затронуло около 7 тысяч закупок по всей стране. Сотрудники ведомства выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», а также двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую сумму порядка 9 млрд рублей.



В результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации. Эти неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медицинские изделия. В следствии чего объём закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания медуслуг гражданам мог сократиться.



- УФАС проводило внеплановые выездные проверки хозяйствующих субъектов, заключивших антиконкурентные соглашения, при поддержке правоохранительных органов, поскольку проверяемые лица препятствовали сотрудникам ведомства в проверках. В ходе рассмотрения дела было установлено, что действия участников торгов координировались производителем медицинских изделий ООО «МПК «Елец». При этом сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям-производителям отечественной продукции. Участники сговора использовали правило «третий лишний». Оно применяется в случаях, когда двое из участников являются производителями российского товара, а остальные поставщики иностранной продукции. Имитируя конкуренцию, они подавали по два согласованных между собой предложения. Благодаря этому заявки остальных участников отклонялись, а союзники сговора делили госконтракты между собой. При этом участники сговора обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя правом на подачу жалоб в отношении организаций-конкурентов. В жалобах участники сговора указывали, что заказчики не пользовались правилом «третий лишний». При этом при отсутствии сговора они не могли знать о содержании заявок других участников торгов,- сообщает УФАС по Липецкой области.



Ингушское УФАС России признало ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», двух индивидуальных предпринимателей, а также координатора действий участников сговора ООО «МПК «Елец», нарушившими Закон о защите конкуренции. Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.