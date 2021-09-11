Происшествия

сегодня, 17:28

СК рассматривает две версии взрыва в жилом доме: утечку газа или неисправность газового оборудования

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#взрыв газа в поселке Солидарность #
СК рассматривает две версии взрыва в жилом доме: утечку газа или неисправность газового оборудования

Эти версии являются приоритетными.

Как сообщает пресс--служба Следственного управления СК РФ по Липецкой области, в качестве приоритетных версий взрыва в жилом доме на улице Школьной в поселке Солидарность Елецкого района рассматриваются утечка бытового газа и неисправность газового оборудования.

Напомним, что ранее по факту произошедшего первым отделом по расследованию ОВД СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). 

Сегодня руководитель следственного управления СК России по Липецкой области Евгений Шаповалов провел оперативное межведомственное совещание в Елецком районе с участием представителей органов государственной власти, правоохранительных и контролирующих структур региона.

- Заслушав доклады о ходе и результатах первоначальных следственных действий и оперативных мероприятий, Евгений Шаповалов дал указания подчиненным сотрудникам, поручил изъять ряд объектов, необходимых для производства судебных экспертиз. Представителям иных ведомств было рекомендовано проведение профилактических мероприятий, - рассказали в пресс-службе СКО по региону.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.
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#взрыв газа в поселке Солидарность #

Комментарии (1)

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липецк1

23 минуты назад
ВКЛЮЧИТЕ ГАЗ ....ОН ПЕРЕСТАЛ ВОНЯТЬ ....ПОЧЕМУ ТО ...ВОНЯЛ БЫ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕКРЫЛИ БЫ И ВЗРЫВА НЕ БЫЛО БЫ
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