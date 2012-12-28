Все новости
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Липчанам звонят от имени «РВК» и предлагают оборудование для передачи показаний счетчиков
Общество
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
Общество
Житель Грязей осужден в Татарстане за поджог автомобиля по заказу
Происшествия
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером
Общество
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер
Происшествия
сегодня, 10:33
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей

А 37-летнего липчанина обманули при покупке «Айфона» последней модели.

Несколько крупных мошенничеств зарегулировали полицейские 13 ноября. Самый большой ущерб понес 26-летний ельчанин, который отправил на несколько «безопасных счетов» 1 327 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники под видом сотрудников «портала Госуслуг» и «Центробанка» обрабатывали молодого мужчину почти неделю — с 7 по 13 ноября.

Три дня общения, с 11 по 13 ноября, с «сотрудником ФСБ» обошлись 54-летней жительнице Лебедяни в 230 000 рублей. Мошенник уговорил её обезопасить и проверить свои деньги. 

48-летняя липчанка обращалась с мошенниками с мессенджере 12 и 13 ноября и перевела на «безопасный счёт» 250 000 рублей.

Два жителя области лишились денег при покупках через интернет. 37-летний липчанин хотел купить iPhone последней модели, использовал для оплаты товара присланный продавцом-мошенником QR-код, и лишился 149 999 рублей. А 25-летняя липчанка покупала электронную варочную панель и осталась без товара и без 15 625 рублей.


Комментарии (2)

Лиза
18 минут назад
А до магазина дойти и купить телефон или варочную панель сложно?
Гость
12 минут назад
Там дешевле
