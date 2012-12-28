26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей

А 37-летнего липчанина обманули при покупке «Айфона» последней модели.

Несколько крупных мошенничеств зарегулировали полицейские 13 ноября. Самый большой ущерб понес 26-летний ельчанин, который отправил на несколько «безопасных счетов» 1 327 000 рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники под видом сотрудников «портала Госуслуг» и «Центробанка» обрабатывали молодого мужчину почти неделю — с 7 по 13 ноября.Три дня общения, с 11 по 13 ноября, с «сотрудником ФСБ» обошлись 54-летней жительнице Лебедяни в 230 000 рублей. Мошенник уговорил её обезопасить и проверить свои деньги.48-летняя липчанка обращалась с мошенниками с мессенджере 12 и 13 ноября и перевела на «безопасный счёт» 250 000 рублей.Два жителя области лишились денег при покупках через интернет. 37-летний липчанин хотел купить iPhone последней модели, использовал для оплаты товара присланный продавцом-мошенником QR-код, и лишился 149 999 рублей. А 25-летняя липчанка покупала электронную варочную панель и осталась без товара и без 15 625 рублей.