Происшествия
сегодня, 10:33
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей
А 37-летнего липчанина обманули при покупке «Айфона» последней модели.
Три дня общения, с 11 по 13 ноября, с «сотрудником ФСБ» обошлись 54-летней жительнице Лебедяни в 230 000 рублей. Мошенник уговорил её обезопасить и проверить свои деньги.
48-летняя липчанка обращалась с мошенниками с мессенджере 12 и 13 ноября и перевела на «безопасный счёт» 250 000 рублей.
Два жителя области лишились денег при покупках через интернет. 37-летний липчанин хотел купить iPhone последней модели, использовал для оплаты товара присланный продавцом-мошенником QR-код, и лишился 149 999 рублей. А 25-летняя липчанка покупала электронную варочную панель и осталась без товара и без 15 625 рублей.
Комментарии (2)