Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума
Общество
Участники РОРП ЛО обсудили кибератаки на основе социальной инженерии
Общество
Общество
394
55 минут назад
1

Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике

Мужчины получили по два года условного срока.

Грязинский городской суд приговорил двоих липчан к двум годам лишения свободы условно каждого с испытательным сроком полтора года за незаконный вылов рыбы на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 256 УК РФ).

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле прошлого года, когда рыбалка запрещена, мужчины поймали сетями в Матырском водохранилище у села Малей Грязинского района на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий» судаков, карасей, окуней, густеру, красноперок и других рыб. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 115 380 рублей. Но во время незаконной рыбалки инспекторы Росрыболовства как раз проверяли сообщения местных рыбаков об установке сетей в заказнике.

В суде рыбаки-браконьеры отрицали свою вину. Один утверждал, что вошел в воду в забродных сапогах, чтобы ловить рыбу на спиннинг, второй – что хотел собрать камыш. А сети они якобы случайно увидели в воде и решили снять их вместе с рыбой. Но эти слова опровергли показания инспекторов и видеозаписи.

Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с мужчин ущерба в 115 380 рублей в солидарном порядке.
рыбалка
браконьерство
1
0
1
4
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дед
2 минуты назад
Ну все ! Теперь мы без.рыбы
Ответить
