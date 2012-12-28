Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике

Мужчины получили по два года условного срока.

Грязинский городской суд приговорил двоих липчан к двум годам лишения свободы условно каждого с испытательным сроком полтора года за незаконный вылов рыбы на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 256 УК РФ).По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в апреле прошлого года, когда рыбалка запрещена, мужчины поймали сетями в Матырском водохранилище у села Малей Грязинского района на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Липецкий» судаков, карасей, окуней, густеру, красноперок и других рыб. Общий ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 115 380 рублей. Но во время незаконной рыбалки инспекторы Росрыболовства как раз проверяли сообщения местных рыбаков об установке сетей в заказнике.В суде рыбаки-браконьеры отрицали свою вину. Один утверждал, что вошел в воду в забродных сапогах, чтобы ловить рыбу на спиннинг, второй – что хотел собрать камыш. А сети они якобы случайно увидели в воде и решили снять их вместе с рыбой. Но эти слова опровергли показания инспекторов и видеозаписи.Также судом удовлетворен гражданский иск о взыскании с мужчин ущерба в 115 380 рублей в солидарном порядке.