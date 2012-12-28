Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината

Мэрия сообщила, что 15-й трамвайный маршрут перестанет работать по выходным из-за ремонта контактной сети от остановки «Улица Чехова» до конечной, «ДП-6».

«В период с 15 ноября по 28 декабря еженедельно по выходным движение трамваев маршрута №15 с 08:00 субботы до 17:00 воскресенья осуществляться не будет», — сообщил телеграм-канал липецкой мэрии.На работу сотрудников НЛМК в эти дни будут возить служебные автобусы предприятия. Они будут отправляться от остановки «Площадь Клименкова», подстраиваясь под начало и конец рабочих смен.Напомним, что 11 сентября после замены концессионером 15 км пути в Липецке возобновилось движение трамваев между берегами реки Воронеж. Новые вагоны стали возить пассажиров по маршруту №1к от остановки «Кольцо 9-го микрорайона» до остановки «Улица Чехова» в районе Тракторного. Там работники НЛМК стали пересаживаться на старые трамваи маршрута №15, чтобы попасть на шестую доменную печь (этот участок трамвайной ветки не вошел в программу обновления городского электротранспорта).