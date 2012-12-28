Все новости
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Липчанам звонят от имени «РВК» и предлагают оборудование для передачи показаний счетчиков
Общество
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
Общество
Житель Грязей осужден в Татарстане за поджог автомобиля по заказу
Происшествия
26-летний ельчанин перевёл мошенникам больше 1,3 миллиона рублей
Происшествия
30 человек эвакуировали из-за пожара на улице Ильича
Происшествия
В липецком МФЦ появится стойка самообслуживания с ИИ-ассистентом и биометрическим сканером
Общество
Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер
Происшествия
Общество
339
31 минуту назад

Новолипчан к 6-й доменной печи будут возить шатлы комбината

Мэрия сообщила, что 15-й трамвайный маршрут перестанет работать по выходным из-за ремонта контактной сети от остановки «Улица Чехова» до конечной, «ДП-6».

«В период с 15 ноября по 28 декабря еженедельно по выходным движение трамваев маршрута №15 с 08:00 субботы до 17:00 воскресенья осуществляться не будет», — сообщил телеграм-канал липецкой мэрии.

На работу сотрудников НЛМК в эти дни будут возить служебные автобусы предприятия. Они будут отправляться от остановки «Площадь Клименкова», подстраиваясь под начало и конец рабочих смен.

Напомним, что 11 сентября после замены концессионером 15 км пути в Липецке возобновилось движение трамваев между берегами реки Воронеж. Новые вагоны стали возить пассажиров по маршруту №1к от остановки «Кольцо 9-го микрорайона» до остановки «Улица Чехова» в районе Тракторного. Там работники НЛМК стали пересаживаться на старые трамваи маршрута №15, чтобы попасть на шестую доменную печь (этот участок трамвайной ветки не вошел в программу обновления городского электротранспорта).
