В Грязинском районе опрокинулась фура

В аварии никто не пострадал.

Вечером 13 ноября недалеко от села Фащёвка Грязинского округа опрокинулся грузовик. По сообщению очевидцев, движение было перекрыто, не месте аварии работали наряды МЧС и ДПС. Но грузовик до сих пор лежит на боку.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 21:20. Водитель не справился с управлением и фура опрокинулась, авария обошлась без пострадавших.