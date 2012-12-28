Все новости
Происшествия
452
49 минут назад
2

В Грязинском районе опрокинулась фура

В аварии никто не пострадал.

Вечером 13 ноября недалеко от села Фащёвка Грязинского округа опрокинулся грузовик. По сообщению очевидцев, движение было перекрыто, не месте аварии работали наряды МЧС и ДПС. Но грузовик до сих пор лежит на боку.

rXsna-N-xhxnGDy72TtvdbkxZmEPauicYvmSqhxS0Oguof4-FE6q6_y_6KDTiGiP2ftbNwN9REXQ7TI05bw8U6_Q.jpg

CjJdJElgv-6X8OaaPyMgwz_nAMhE3OPUpHbZl2x-6sVpE1O5dxaYNTQt5rxvuqR3TSaKWLZXakH6x7pZMePoKtlI.jpg

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 21:20. Водитель не справился с управлением и фура опрокинулась, авария обошлась без пострадавших.

Фото - vk.com 
Комментарии (2)

СССР
4 минуты назад
вы посмотрите как они носятся, да еще с телефонами в руках! О чем думают???
Фокс
14 минут назад
Вчера в районе 13.00 в Октябрьском столкнулись 2 грузовика, и тоже закупорили проезд
