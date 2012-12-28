41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
В Грязинском районе опрокинулась фура
В аварии никто не пострадал.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 21:20. Водитель не справился с управлением и фура опрокинулась, авария обошлась без пострадавших.
