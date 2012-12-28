Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег

Сегодня, 13 ноября, родителям школьников и детсадовцев рассказали, когда лучше оставить детей дома, областной Совет одобрил повышение транспортного налога, и выпущен прогноз на первый снег.