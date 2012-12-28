Все новости
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
До конца года энергетики заделают провал на стыке площади Победы с проспектом Победы
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Общество
670
сегодня, 20:25
3

Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег

Сегодня, 13 ноября, родителям школьников и детсадовцев рассказали, когда лучше оставить детей дома, областной Совет одобрил повышение транспортного налога, и выпущен прогноз на первый снег.

Незадолго до полуночи в Липецке, Липецком и Добровском округах, Грязинском, Добринском, Хлевенском и Усманском районах был объявлен красный уровень опасности. 

Отбой красного, а затем и  желтого уровня объявили только утром.

Еще до отбоя, региональное министерство образования разъяснило, что отправлять детей в школы и детские сады во время красного уровня не надо.

Эти разъяснения вызвали неоднозначную реакцию комментаторов GOROD48.

«Родителям работу никто не отменял. Ребёнка в садик не принимают. Оставить не с кем. Беспредел», — написал Клон.

«Пятилетнего токаря видели? Сегодня со мной пойдет деньгу зарабатывать», — съязвил Сергей.

«Разъясните, а учителям в школу идти, или при опасности оставаться дома в укрытии, а не ходить по улицам?», — спросил читатель.

Депутаты облсовета сегодня проголосовали за увеличение транспортного налога. Об этой мере было известно еще в конце октября, и никто не сомневался, что таким образом с 1 января 2026 года будут повышать доходы бюджета.

Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил будет действовать ставка в 20 рублей за л/с (сейчас она составляет 15 рублей за л/с), для автомобилей с мощностью двигателя свыше 100 и до 150 лошадиных сил — 30 рублей за л/с (ранее она составляла 28 рублей за л/с).

«Лучше бы дорогами занялись, одна вода. Потом опять ремонт ямочный. Все природа виновата», — возмутился Петя.

«Простым повышением налога никаких дополнительных 80 миллионов вы государству не заработаете. Почитайте концепцию Лайффера. Если бы было все так просто, господа-депутаты», — написал Швондер.

Основная идея кривой Лаффера заключается в том, что рост налоговой ставки ведет к снижению налоговых поступлений. Когда налоговая нагрузка достигает 40-50%, люди начинают прятать деньги в «тени».

Может, это кого-то немного приободрит, Липецкстат снова сообщил о  снижении цен на топливо. Хотя вряд ли водители заметили этот минус в 0,1%.

«К окулисту видать давненько не хаживали», — написал офтальмолог.

Возможно, чтобы не платить лишнего, региональное министерство имущественных и земельных отношений выставило на продажу 23 служебных автомобиля.

«Такие машины раньше продавали по остаточной балансовой стоимости, но потом придумали аукцион. Можно подумать, что бюджет сильно пополнится от продажи этого хлама. Продайте их водителям, работавших на этих авто. Это будет очень справедливо!», — предложил Михалыч.

В ночь на понедельник синоптики ждут мокрый снег. Скорее, он будет похож на дождь, так что в снежки поиграть не удастся. Ни о каком устойчивом снежном покрове речь даже не идет. По крайней мере в ноябре. После пары дней похолодания, на улице потеплеет до +10.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков,   от +6 до +8 градусов.

И обратите внимание, липчанам начали звонить от имени «РВК» и  предлагать оборудование для передачи показаний счетчиков. При этом просят заранее оплатить покупку, а установить датчики обещают потом.

«Сотрудники предприятия никогда не продают оборудование по телефону, не ходят по квартирам с предложением услуг по замене или установке счетчиков воды. Также при подтверждении заявок они не запрашивают коды из SMS», — заявили в энергокомпании.
Комментарии (3)

Бабка Первая
37 минут назад
Министерство образования часто невнятно мямлит. Но в этом вопросе - оставлять детей дома или тащить, подвергая угрозе атаки бпла - повлиять на работодателей оно не в силах.
Плоти нологи
сегодня, 20:54
Больше налогов, еще больше, а то мало платим
Электорат
сегодня, 20:32
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
