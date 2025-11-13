41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер
Происшествия
427
сегодня, 09:04
Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер
За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.
Около пяти вечера на улице Гагарина в Липецке 63-летний водитель автобуса допустил падение 46-летней пассажирки. Женщине оказали медицинскую помощь.
0
1
1
0
0
Комментарии