Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
В ночь на понедельник выпадет мокрый снег
Погода в Липецке
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
Еще одна школа Липецка включена в план капремонтов следующего года
Общество
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Происшествия
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Липчанка упала в автобусе: на остановку вызвана «скорая»
Происшествия
Происшествия
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: когда можно пропустить школу, повышение транспортного налога и прогнозы на снег
Общество
Общество
Завтра утром дороги в Липецке начнут посыпать песком и солью
Общество
Липчанин с травмой головы вышел из больницы и пропал
Происшествия
В 27-м автобусе отвалилась пассажирское кресло
Общество
«Не выбрасывайте кирпич! С ним в лифте ездит ребенок малого веса…»
Общество
Житель Грязей осужден в Татарстане за поджог автомобиля по заказу
Происшествия
Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер
Происшествия
140 свёртков наркотиков получил от кураторов закладчик-иностранец
Происшествия
427
сегодня, 09:04

Легковушка и грузовик столкнулись на дороге Липецк-Данков: в больнице оказался водитель-пенсионер

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.

Утром в Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобили «Ссанг Йонг» под управлением 68-летнего водителя и «Ситрак» с 53-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель «Ссанг Йонга», его госпитализировали.

Около пяти вечера на улице Гагарина в Липецке 63-летний водитель автобуса допустил падение 46-летней пассажирки. Женщине оказали медицинскую помощь. 

авария
ДТП
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
