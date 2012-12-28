Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Экономика
Цена на бензин продолжает снижаться
Бензин дешевеет третью неделю подряд — однако не все марки топлива.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 0,1 % и составила 64,52 рубля за литр против 64,55 рубля неделей ранее. Бензин АИ-92 подешевел на 0,1%, его стоимость составила 61,32 рубля (на 5 ноября — 61,35 рубля за литр). На столько же (-0,1%) подешевел бензин марки АИ-95 — с 66,34 рубля до 66,30 рубля.
Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,1%, или 10 копеек, с 89,02 рубля до 89,12 рубля за литр. Цена на дизельное топливо также выросла на 0,2%: с 70,95 рубля до 71,38 рубля за литр.
