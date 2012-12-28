Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Красный уровень — детей в школу вести не надо
Происшествия
Хитрый дальнобойщик подделал номер и теперь его штрафы присылают жителю Липецка
Происшествия
Эхо трагедии в Красногорске: липецкие спасатели предостерегают детей и родителей от опасных находок
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень
Происшествия
«Фиат», автобус и «Тесла» столкнулись на площади Победы
Происшествия
Как «Форд» вылетел на клумбу у памятника, записала камера наблюдения
Происшествия
За ремонт фасада дома на проспекте Победы надо доплатить 107 миллионов рублей
Общество
7-летняя девочка попала под машину во дворе на улице Космонавтов
Происшествия
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Правительство области продает сразу 23 служебные машины
Общество
В Липецкой области повысили транспортный налог и создают сеть проката предметов для новорожденных
Общество
Цена на бензин продолжает снижаться
Экономика
Набросившаяся на водителя автобуса ельчанка ответит за побои
Происшествия
У администрации Липецка пока есть средства на ремонт всего двух дворов в 2026 году
Общество
Продавщица из Подгорного подарила себе на 8 Марта два ящика вынесенного со склада элитного алкоголя
Происшествия
«Казакам России» передали семь комнат в общежитии
Общество
Порыбачили за 115 тысяч рублей: двоих липчан осудили за ловлю сетями в заказнике
Общество
Два объекта благоустройства этого года в Липецке еще не доведены до ума
Общество
Участники РОРП ЛО обсудили кибератаки на основе социальной инженерии
Общество
Читать все
Экономика
505
сегодня, 14:18
7

Цена на бензин продолжает снижаться

Бензин дешевеет третью неделю подряд — однако не все марки топлива. 

Цены на бензин продолжали снижаться в Липецкой области, хотя не так заметно, как неделей ранее — падение составило 0,1% против 1,6% неделей ранее. Вместе с тем, дорожали дизтопливо и бензин премиальной марки. Такие данные представил Липецкстат в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо с 5 по 10 ноября.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю снизилась на 0,1 % и составила 64,52 рубля за литр против 64,55 рубля неделей ранее. Бензин АИ-92 подешевел на 0,1%, его стоимость составила 61,32 рубля (на 5 ноября — 61,35 рубля за литр). На столько же (-0,1%) подешевел бензин марки АИ-95 — с 66,34 рубля до 66,30 рубля.

Вместе с тем, бензин премиальной марки АИ-98 подорожал на 0,1%, или 10 копеек, с 89,02 рубля до 89,12 рубля за литр. Цена на дизельное топливо также выросла на 0,2%: с 70,95 рубля до 71,38 рубля за литр.

топливо
инфляция
0
0
4
1
7

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Вчера
3 минуты назад
заправлялся наТебойле 95. -- 65р.50к. У трц Липецк ул. Студеновская
Ответить
Дед
4 минуты назад
Да ладно ! ?
Ответить
Иван
12 минут назад
Враньё!
Ответить
Житель
33 минуты назад
Ага, смешно, На Тебойле 95+ выше 68 подорожал на неделе.
Ответить
Туча
35 минут назад
Прсмотрим цены к следующей весне
Ответить
Лип
42 минуты назад
95 каждое воскресенье дорожает
Ответить
офтальмолог
сегодня, 14:36
К окулисту видать давненько не хаживали........
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить