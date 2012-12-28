24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом









— Мои дети — врачи: сын и невестка учились в рязанском медицинском университете и теперь работают в Липецке. Очень интересно увидеть и понять, как изменился подход к подготовке врачей в современных условиях. Знаю, что нагрузка на студентов меда всегда была очень большой, и понимаю эту систему изнутри. Но появляются новые технологии и методики подготовки врачей, — рассказала Светлана Тюнина.



Проректор Российского университета медицины Руслан Кошелев по видеосвязи рассказал, как в головном университете построена довузовская подготовка. А в нем есть целый Малый медицинский университет, который курирует работу со школьниками. Липецкий филиал занимает особое место в ЦФО и ведущие специалисты Малого медицинского университета уже подготовили для него программы различных уровней. А финансирование этого обучения будет как на бюджетной, так и внебюджетной основе.



Работу с липецкими школьниками РосУнимед начал ещё в середине сентября. За полтора месяца сотрудники вуза встретились с полутора тысячами старшеклассников, и по итогам этих встреч уже 250 ребят захотели связать своё будущее с медициной. Эти потрясающие цифры и вдохновили на последующее подписание соглашений о сотрудничестве со школами.



О том, как важно для региона выстраивать системную работу с абитуриентами, говорит и директор липецкого филиала РосУниМеда Александр Зубков. Он уверен: уже сегодня в стенах РУМа — особенно в химических и физических лабораториях можно проводить уникальные уроки для старшеклассников липецких школ и растить будущих светил медицины. Также планируются выезды в районы области.







— Мы приложили и сейчас прикладываем максимальные усилия для того, чтобы сделать этот филиал лучшим вузом России. Мы его оснастили самым лучшим оборудованием, которое только возможно для первого курса студентов-медиков. Мы отправляем для ведения занятий в Липецк самых лучших преподавателей, организовали еженедельные визиты наших ведущих учёных — докторов Российской академии наук, чтобы донести максимальное количество знаний до наших студентов, и чтобы у них была заинтересованность в своеобразном подвижничестве в медицине. Мы стремимся, чтобы наши студенты были лучшими специалистами в стране. Но я уверен, что подготовка хорошего врача начинается не с первого курса. Образовательная траектория должна закладываться ещё в школе, в колледже. И формирование врачебного мышления и врачебной личности начинается далеко за пределами нашего университета — на более ранних этапах, — сказал Олег Левченко.Липецких педагогов призвали к совместной профориентационной работе по подготовке кадров для медицины и формированию элитного врачебного сообщества области.Чтобы выстроить непрерывную образовательную траекторию «школа – вуз» преподаватели РосУниМеда будут проводить для старшеклассников лекции, семинары очно и онлайн. Специалисты РУМа также помогут педагогам в корректировке и разработке профильных дисциплин, составлении учебных программ и спецкурсов.Министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов выразил надежду: соглашения о сотрудничестве между школами и РУМом станут отправной точкой плодотворной работы. Он отметил важность погружения в профессию учеников девятых-одиннадцатых классов для правильного выбора вуза и специальности.— Теперь школьники будут чаще приходить в стены университета и сталкиваться с тонкостями и сложностями студенческой жизни и врачебной практики. Всё это поможет ребятам сделать правильный и осознанный выбор. Липецкое образование — это качественное образование: здесь замечательные условия, отличное оборудование и работают профессионалы своего дела! И нам крайне важно, чтобы наши выпускники приходили в наши учебные заведения, а после их окончания оставались работать в нашем регионе, — сообщил Дмитрий Демихов.Исполняющая обязанности министра здравоохранения Липецкой области Ольга Таскина добавила: открытый всего два месяца назад вуз — кузница медицинских кадров, c которым в регионе связывают большие надежды, и призвала педагогов стимулировать интересующихся химией, биологией и анатомией ребят к получению медицинского образования. Также Ольга Таскина наградила педагогов РУМа благодарственными письмами министерства здравоохранения.Царящую в РосУниМеде атмосферу научного поиска и профессионального роста директоры липецких школ могли лично оценить во время экскурсии по вузу. Педагоги остались под большим впечатлением — чего здесь только нет: и уроки в очках виртуальной реальности, и интерактивный анатомограф стоимостью аж 12 миллионов рублей — современный аппаратно-программный комплекс и электронный атлас анатомии человека.Активнее всех в тонкости образовательного процесса в РосУниМеде пыталась вникнуть директор гимназии №1 Липецка Светлана Тюнина.