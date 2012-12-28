Все новости
Общество
2359
вчера, 17:10
74

24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом

31 октября в стенах липецкого филиала Российского университета медицины были подписаны соглашения с директорами 24 школ Липецкой области, в которых созданы медико-биологические и химико-биологические классы, о стратегическом партнёрстве в области довузовской подготовки.

От лица ректора Российского университета медицины Минздрава России Олега Янушевича директоров школ, старшеклассников и студентов РУМа приветствовал исполняющий обязанности ректора Российского университета медицины Олег Левченко. Открытие липецкого филиала РосУниМеда он назвал ключевым событием этого года. 

— Мы приложили и сейчас прикладываем максимальные усилия для того, чтобы сделать этот филиал лучшим вузом России. Мы его оснастили самым лучшим оборудованием, которое только возможно для первого курса студентов-медиков. Мы отправляем для ведения занятий в Липецк самых лучших преподавателей, организовали еженедельные визиты наших ведущих учёных — докторов Российской академии наук, чтобы донести максимальное количество знаний до наших студентов, и чтобы у них была заинтересованность в своеобразном подвижничестве в медицине. Мы стремимся, чтобы наши студенты были лучшими специалистами в стране. Но я уверен, что подготовка хорошего врача начинается не с первого курса. Образовательная траектория должна закладываться ещё в школе, в колледже. И формирование врачебного мышления и врачебной личности начинается далеко за пределами нашего университета — на более ранних этапах, — сказал Олег Левченко.

96fb0904-4884-45d9-b93a-332c0c7420b6.jpeg

Липецких педагогов призвали к совместной профориентационной работе по подготовке кадров для медицины и формированию элитного врачебного сообщества области.

Чтобы выстроить непрерывную образовательную траекторию «школа – вуз» преподаватели РосУниМеда будут проводить для старшеклассников лекции, семинары очно и онлайн. Специалисты РУМа также помогут педагогам в корректировке и разработке профильных дисциплин, составлении учебных программ и спецкурсов.

Министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов выразил надежду: соглашения о сотрудничестве между школами и РУМом станут отправной точкой плодотворной работы. Он отметил важность погружения в профессию учеников девятых-одиннадцатых классов для правильного выбора вуза и специальности.

2707f290-8d36-48ff-9f10-f7e6af31fe0d.jpeg

— Теперь школьники будут чаще приходить в стены университета и сталкиваться с тонкостями и сложностями студенческой жизни и врачебной практики. Всё это поможет ребятам сделать правильный и осознанный выбор. Липецкое образование — это качественное образование: здесь замечательные условия, отличное оборудование и работают профессионалы своего дела! И нам крайне важно, чтобы наши выпускники приходили в наши учебные заведения, а после их окончания оставались работать в нашем регионе, — сообщил Дмитрий Демихов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Липецкой области Ольга Таскина добавила: открытый всего два месяца назад вуз — кузница медицинских кадров, c которым в регионе связывают большие надежды, и призвала педагогов стимулировать интересующихся химией, биологией и анатомией ребят к получению медицинского образования. Также Ольга Таскина наградила педагогов РУМа благодарственными письмами министерства здравоохранения.

cbaa8bc7-516f-49c6-beca-283e76045aca.jpeg

Царящую в РосУниМеде атмосферу научного поиска и профессионального роста директоры липецких школ могли лично оценить во время экскурсии по вузу. Педагоги остались под большим впечатлением — чего здесь только нет: и уроки в очках виртуальной реальности, и интерактивный анатомограф стоимостью аж 12 миллионов рублей — современный аппаратно-программный комплекс и электронный атлас анатомии человека.

bc60f2ad-dbd1-460b-9e16-9b5ba0220e35.jpeg

Активнее всех в тонкости образовательного процесса в РосУниМеде пыталась вникнуть директор гимназии №1 Липецка Светлана Тюнина. 

705b5a55-d6c9-4d3d-9f2c-496c669c6988.jpeg

— Мои дети — врачи: сын и невестка учились в рязанском медицинском университете и теперь работают в Липецке. Очень интересно увидеть и понять, как изменился подход к подготовке врачей в современных условиях. Знаю, что нагрузка на студентов меда всегда была очень большой, и понимаю эту систему изнутри. Но появляются новые технологии и методики подготовки врачей, — рассказала Светлана Тюнина.

Проректор Российского университета медицины Руслан Кошелев по видеосвязи рассказал, как в головном университете построена довузовская подготовка. А в нем есть целый Малый медицинский университет, который курирует работу со школьниками. Липецкий филиал занимает особое место в ЦФО и ведущие специалисты Малого медицинского университета уже подготовили для него программы различных уровней. А финансирование этого обучения будет как на бюджетной, так и внебюджетной основе.

Работу с липецкими школьниками РосУнимед начал ещё в середине сентября. За полтора месяца сотрудники вуза встретились с полутора тысячами старшеклассников, и по итогам этих встреч уже 250 ребят захотели связать своё будущее с медициной. Эти потрясающие цифры и вдохновили на последующее подписание соглашений о сотрудничестве со школами.

О том, как важно для региона выстраивать системную работу с абитуриентами, говорит и директор липецкого филиала РосУниМеда Александр Зубков. Он уверен: уже сегодня в стенах РУМа — особенно в химических и физических лабораториях можно проводить уникальные уроки для старшеклассников липецких школ и растить будущих светил медицины. Также планируются выезды в районы области.

4fc61941-a8f3-4bc8-ade7-42b2e307aa00.jpeg

— Первое — мы ходим дать школьникам право выбора. Второе — с помощью нашего профессорско-преподавательского состава мы хотим повысить уровень довузовских знаний по химии и по биологии среди школьников и учащихся медколледжей. Сейчас на первом курсе Липецкого филиала РосУниМеда учатся 80 человек, из них 30 пришли к нам после медицинских колледжей. Но задача довузовской подготовки даже ещё шире. У нас учатся и студенты, которым больше 40 лет, и у них по трое детей! Получить медицинское образование никогда не поздно, если это ваша давняя мечта! — Отметил Александр Зубков.


9
2
0
4
4

Комментарии (74)

Сначала новые
Валерий
вчера, 23:06
Скажите пожалуйста, почему студенты поступившие в этом году в липецкий филиал вуза не учатся на месте, а отправили, как говорят, на время в Москву?
Ответить
Индиана Джонс
вчера, 23:27
Учить некому. Одному знакомому человеку предлагали там преподавать. Отказался. Чур меня, чур!
Ответить
Сселки
вчера, 22:57
А 35 школа есть в этом списке?
Ответить
Ну вот
вчера, 22:37
Русунимед есть, поликлиники есть, врачей нет. Открыли на Елецком огромную поликлинику, один терапевт на 6 этажей. Ауууу.....
Ответить
Индиана Джонс
вчера, 22:59
В Елецкий далеко. Охота была туда ездить на работу. Пока доедешь, работать передумаешь. Пусть терапевтам дают квартиры в Елецком, тогда может быть согласятся работать в новой поликлинике.
Ответить
Аналитик
вчера, 22:25
У нас в Липецке есть педуниверситет, а учителей не хватает и это факт. Создали медвуз и этим они решат недостаток специалистов. Утопия, надо хорошо оплачивать труд учителя и медработника тогда и кадры * с любого уголка нашей страны.
Ответить
Биологичка
вчера, 21:10
Библиотека ладно. Анатомички нет! Анатомию в виртуальных очках будут изучать.
Ответить
Ну норм!
вчера, 21:27
Даже лётчиков сначала в виртуалке обучают на первых курсах. В школах самый раз. В вузе уже легче будет реальность вводить.
Ответить
Гость
вчера, 22:42
Даже лётчиков сначала в виртуалке обучают на первых курсах. В школах самый раз. В вузе уже легче будет реальность вводить. Летчики не в виртуальных очках картинки рассматривают а тренируются на специальных тренажерах имитирующих полет, а потом пересажиааются на реальные аппараты, знающим врачом по картинкам не станешь, * отрежут столько листов бумаги сколько скажешь, наработанный навык , а здесь плакаты и очки
Ответить
Отвечаю
вчера, 21:02
От лица ректора исполняющий ректора "и чтобы у них была заинтересованность в своеобразном подвижничестве в медицине"- это как , уважаемые читатели кто-нибудь что-то понял?
Ответить
Индиана Джонс
вчера, 21:34
Что тут непонятного? "В современном понимании подвижничество выступает как вид нравственной деятельности; выполнение моральных требований вопреки крайне неблагоприятным социальным условиям, самопожертвование". За 3 копейки будут работать терапевтами в поликлинике.
Ответить
Я понял
вчера, 21:30
Подвижные, ество- это самоотверженность, благотворительность. То н, ть хотят готовить людей, которые на одной из сложнейших работ, будучи ответственными за жизнь людей, работали ради идеи. На минималку.
Ответить
Захарова
вчера, 20:45
3,5 на яндексе отзывы уже.
Ответить
Хм
вчера, 21:34
От бестолковых ленивых студентов?
Ответить
Артём
вчера, 22:28
От бестолковых ленивых студентов? Таких там в принципе быть не должно, в любой уважающий себя стране в мед вузы могут поступить только отличники
Ответить
Родом из Липецка
вчера, 20:42
Люди, Липчане, надо приветствовать то, что в Липецке появился этот ВУЗ! Это же, в первую очередь, для горожан и жителей области во благо! Честно говоря, не понятны циничные, порой злобные комментарии по поводу его учреждения??? Давайте пожелаем преподавателям, студентам, всем кто принимает участие в его становлении успехов! Пусть это благое дело даст свои плоды для жителей города! Всего самого наилучшего!
Ответить
Ну и
вчера, 22:41
Не хитрое дело открыть. Есть кому учить???? Профессура? Или самообразование? Так мы уж все по интернету лечимся.
Ответить
Да!!! Сам оттуда.
вчера, 21:33
Комментаторы превозносят ужасный ЦУМ выше учебного заведения. Причём медицинского. Город торгашей, тувы. Стыдно за население.
Ответить
Индиана Джонс
вчера, 22:13
Комментаторы превозносят ужасный ЦУМ выше учебного заведения. Причём медицинского. Город торгашей, тувы. Стыдно за население. А кое кто шуток не понимает.)
Ответить
Правда
вчера, 21:51
Комментаторы превозносят ужасный ЦУМ выше учебного заведения. Причём медицинского. Город торгашей, тувы. Стыдно за население. Город металлургов!
Ответить
Катька
вчера, 20:29
И какие эти 24 школы, как узнать? Мы хотим в этот институт
Ответить
Ответ
вчера, 21:31
Узнайте в министерство образования. Вам дадут список. Это не тайна.
Ответить
При
вчера, 20:28
Любом солидном вузе есть библиотека.Только в Липецке нее нет и не будет,это в статье не прозвучало.Жаль.
Ответить
Ну не так
вчера, 22:06
Библиотека при солидном вузе есть. Но в Липецке в 90е всех отправляли на Кузнечную ( пед и Политех встречались в воскресенье). Сейчас ЗАЧЕМ в вузе библиотека?
Ответить
Еще комментарии
