Липецкая вечЁрка: дебош в автобусе, опасный дом и игрок «Металлурга» стал главным тренером «Спартака»
75-летняя пенсионерка подобрала на детской площадке телефон: теперь ее обвиняют в краже
41-летний житель Задонска рисовал на теле бывшей жены своей кровью и назвал полицейского дьяволом
Погода в Липецке
162
18 минут назад
В Липецкой области прекратятся дожди
Температура воздуха начнет понижаться.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +4 до +9.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +6 до +8 градусов.
День 14 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 17 градусов мороза.
1
0
0
1
0
Комментарии