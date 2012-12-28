В Липецкой области прекратятся дожди

Температура воздуха начнет понижаться.

14 ноября атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки прекратятся. 15 и 16 ноября регион попадет под влияние фронтов циклона с Атлантики, который принесет небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 и 15 ноября — 5-6 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы, 16 ноября — 0-1 градус тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный, слабее, 5-10 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5 градусов, днем — от +4 до +9.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем – от +6 до +8 градусов.День 14 ноября стал самым теплым в Липецке в 1923 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 17 градусов мороза.